***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 10:02
***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLKIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979076
BIST
11:051.782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 26,35
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.782
En Düşük
1.757
11:0511,9887
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 0,5825
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,9948
En Düşük
11,3504
11:0513,5089
En Yüksek
|Değişim
|: 5,35%
|| 0,6864
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
13,5137
En Düşük
12,7722
11:05689,92
En Yüksek
|Değişim
|: 4,16%
|| 27,57
|Açılış
|: 689,92
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
697,24
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler11:03
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.339.640
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|94.655.942
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|1.492.273
|% 9,98
|
|DITAS
|30,48
|17.040.279
|% 9,96
|
|BASGZ
|11,34
|399.598.837
|% -9,79
|
|KZBGY
|33,50
|9.065.007
|% -7,56
|
|ADESE
|1,00
|63.971.107
|% -6,54
|
|GMTAS
|2,10
|1.343.296
|% -5,83
|
|GESAN
|26,72
|34.014.057
|% -4,43
|
|SISE
|11,52
|780.582.807
|% 2,77
|
|KRDMD
|8,59
|660.246.951
|% 3,25
|
|EREGL
|22,70
|516.466.139
|% 5,29
|
|GARAN
|11,95
|471.585.905
|% 0,08
|
|BASGZ
|11,34
|399.598.837
|% -9,79
|
|KRDMD
|8,59
|660.246.951
|% 3,25
|
|SISE
|11,52
|780.582.807
|% 2,77
|
|ADESE
|1,00
|63.971.107
|% -6,54
|
|ODAS
|1,64
|95.042.359
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,54
|204.191.773
|% 0,00
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9061
|11,9521
|% 4,79
|
|Euro
|13,4202
|13,4788
|% 5,12
|
|Sterlin
|15,8600
|15,9395
|% 4,13
|
|Frank
|12,6994
|12,7759
|% 4,28
|
|Riyal
|3,1569
|3,1727
|% 4,14
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,45
|
|Altın Gr.
|691
|691
|28,35
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,18
|9,20
|0,33
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|-0,42
|
Seans Raporu
11:03
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11:16MIATK
Yüzde 9.95 oranında artışla 19.11 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 662 adet işlem
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11:15IHAAS
Yüzde 5.59 oranında artışla 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 230, 620 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, GUBRF, PGSUS
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11:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 59 artarak (% 1.52 ) 1, 581
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11:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YBTAS, KENT, TETMT, PENTA, DOBUR, FRIGO, PRKAB, DITAS