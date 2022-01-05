***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2022 12:21
***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLKIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988898
BIST
12:421.970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,41
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.977
En Düşük
1.955
12:4213,4610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0535
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
12:4215,2158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0640
|Açılış
|: 15,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2685
En Düşük
15,0100
12:42785,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,56
|Açılış
|: 785,08
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler12:42
|BALAT
|9,57
|245.805
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|595.639
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,01
|20.341.800
|% 9,24
|
|EKIZ
|7,31
|207.502
|% 8,94
|
|ELITE
|24,48
|33.916.649
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|29.815.736
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,83
|31.793.512
|% -6,81
|
|MARKA
|4,26
|1.789.428
|% -5,33
|
|KLKIM
|18,21
|38.403.095
|% -5,06
|
|THYAO
|23,22
|1.095.129.327
|% 1,84
|
|EREGL
|30,10
|731.725.701
|% -0,40
|
|GARAN
|11,47
|717.647.340
|% 0,35
|
|PETKM
|8,40
|520.634.510
|% 2,56
|
|TSPOR
|7,46
|475.619.386
|% 1,91
|
|YKBNK
|3,44
|231.912.529
|% 0,29
|
|ODAS
|1,37
|88.296.530
|% -0,72
|
|TSPOR
|7,46
|475.619.386
|% 1,91
|
|PETKM
|8,40
|520.634.510
|% 2,56
|
|GARAN
|11,47
|717.647.340
|% 0,35
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4305
|13,4610
|% 0,40
|
|Euro
|15,1953
|15,2158
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,1333
|18,2243
|% 0,30
|
|Frank
|14,6152
|14,7032
|% 0,31
|
|Riyal
|3,5657
|3,5836
|% 0,20
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,05
|
|Altın Gr.
|785
|785
|2,80
|
|Cumhuriyet
|5.216
|5.295
|46,00
|
|Tam
|5.188
|5.323
|40,72
|
|Yarım
|2.507
|2.575
|19,70
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|9,85
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|79,83
|79,83
|-0,17
|