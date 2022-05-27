***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2022 12:32
***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLKIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032904
BIST
15:252.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -7,34
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.443
15:2516,4016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0528
|Açılış
|: 16,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4028
En Düşük
16,3130
15:2517,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0317
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
15:25980,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,77
|Açılış
|: 980,36
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler15:23
|RODRG
|17,60
|3.733.380
|% 10,00
|
|AKSA
|54,10
|262.877.363
|% 9,47
|
|HATEK
|21,12
|37.461.754
|% 8,87
|
|ULUUN
|13,79
|182.724.797
|% 7,07
|
|MPARK
|35,28
|139.009.120
|% 6,14
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,75
|357.513.076
|% -9,54
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|MEPET
|3,49
|21.382.270
|% -4,90
|
|PRKAB
|33,74
|42.967.015
|% -4,90
|
|THYAO
|44,82
|3.322.087.347
|% 0,81
|
|KARSN
|6,69
|2.011.674.181
|% 4,53
|
|EREGL
|33,04
|1.404.223.259
|% 1,91
|
|KRDMD
|14,68
|1.320.832.431
|% 0,20
|
|SISE
|20,50
|1.152.188.034
|% -1,91
|
|KARSN
|6,69
|2.011.674.181
|% 4,53
|
|AKFGY
|2,75
|357.513.076
|% -9,54
|
|DOHOL
|3,78
|468.581.762
|% 0,53
|
|HALKB
|5,66
|673.206.951
|% 2,35
|
|YKBNK
|4,50
|483.831.446
|% -1,10
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3931
|16,4035
|% 0,33
|
|Euro
|17,5850
|17,5961
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,6444
|20,7479
|% 0,48
|
|Frank
|17,0803
|17,1832
|% 0,61
|
|Riyal
|4,3587
|4,3805
|% 0,33
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|9,96
|
|Altın Gr.
|981
|981
|8,49
|
|Cumhuriyet
|6.505
|6.603
|44,00
|
|Tam
|6.483
|6.646
|52,68
|
|Yarım
|3.133
|3.215
|25,48
|
|Çeyrek
|1.572
|1.608
|12,74
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,22
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,62
|