***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.03.2023 09:22
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 08.03.2022 tarihli Kararı ile, Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü alınarak Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza No.48, B Blok, Kat 9 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122083
BIST
11:065.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 56,51
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.502
En Düşük
5.432
11:0618,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,9062
11:0620,0334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0495
|Açılış
|: 20,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,1646
En Düşük
19,9125
11:061.106,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.106,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.106,83
En Düşük
1.102,58
BIST En Aktif Hisseler11:04
|YGYO
|1,76
|38.596.805
|% 10,00
|
|YESIL
|4,29
|32.100.722
|% 10,00
|
|CUSAN
|19,77
|8.972.081
|% 9,96
|
|SEYKM
|9,55
|26.299.511
|% 9,90
|
|YYAPI
|2,14
|29.761.189
|% 9,74
|
|BRKO
|4,50
|218.250
|% -9,82
|
|TUKAS
|20,02
|201.840.729
|% -7,49
|
|ATSYH
|85,50
|247.181
|% -7,22
|
|EMKEL
|10,80
|185.820.683
|% -6,09
|
|DOBUR
|53,65
|5.685.655
|% -5,63
|
|ISCTR
|14,90
|2.870.113.010
|% 4,41
|
|YKBNK
|11,82
|2.104.516.182
|% 1,98
|
|AKBNK
|20,12
|2.011.596.771
|% 0,95
|
|THYAO
|142,80
|1.348.935.303
|% 1,93
|
|EREGL
|43,40
|1.316.771.330
|% 0,88
|
|ISCTR
|14,90
|2.870.113.010
|% 4,41
|
|YKBNK
|11,82
|2.104.516.182
|% 1,98
|
|AKBNK
|20,12
|2.011.596.771
|% 0,95
|
|EKGYO
|8,30
|800.140.040
|% 2,34
|
|SKBNK
|2,73
|221.283.666
|% 1,49
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9560
|18,9619
|% 0,11
|
|Euro
|20,0116
|20,0224
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,3875
|22,4998
|% 0,05
|
|Frank
|20,1014
|20,2225
|% 0,29
|
|Riyal
|5,0346
|5,0599
|% 0,09
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|1,47
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|1,22
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.516
|7.574
|-12,00
|
|Yarım
|3.672
|3.706
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.853
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,04
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,02
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|-0,18
|
Seans Raporu
11:04
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-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, KRDMD, TOASO
-
11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 92 artarak (% 1.29 ) 4, 953
-
11:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CUSAN, YYAPI, SEYKM, YESIL, YGYO
-
11:19
YAYLA, ORGE, ONCSM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında