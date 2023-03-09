***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarKalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2022 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122567BIST