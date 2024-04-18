***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
18.04.2024 09:54
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2023 yılı 4.çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve 2024 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu ekli dosyalarda yer almaktadır. İlgili sunuma gün içerisinde www.kalekim.com.tr internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274266
BIST
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13:039.560
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 29,96
|Açılış
|: 9.565
|
|Önceki Kapanış
|: 9.530
|
9.508
En Yüksek
9.602
13:0332,5133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0658
|Açılış
|: 32,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5800
|
32,5411
En Düşük
32,3698
13:0334,8268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,1058
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6500
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34,8972
En Düşük
34,6200
13:032.486,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 24,27
|Açılış
|: 2.486,56
|
|Önceki Kapanış
|: 2.462,29
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2.490,43
En Düşük
2.456,07
BIST En Aktif Hisseler13:01
|SELGD
|60,50
|60.595.379
|% 10,00
|
|DERIM
|46,42
|36.476.442
|% 10,00
|
|VERUS
|289,50
|21.624.224
|% 9,97
|
|UZERB
|657,00
|2.321.838
|% 9,96
|
|ASUZU
|114,80
|523.637.741
|% 9,96
|
|RYSAS
|42,08
|86.291.874
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,15
|113.558.317
|% -9,94
|
|ULUFA
|13,22
|70.494.903
|% -9,67
|
|RYGYO
|30,12
|136.518.785
|% -8,56
|
|INTEM
|305,00
|114.388.965
|% -8,48
|
|THYAO
|299,00
|4.939.872.498
|% 1,27
|
|YKBNK
|31,38
|2.147.933.274
|% 2,62
|
|AKBNK
|58,35
|2.056.413.433
|% 4,10
|
|PGSUS
|864,00
|1.886.676.831
|% 2,92
|
|ISCTR
|12,44
|1.568.107.672
|% 1,47
|
|ZOREN
|5,98
|1.090.751.354
|% 2,05
|
|ISCTR
|12,44
|1.568.107.672
|% 1,47
|
|ENTRA
|14,21
|1.534.424.483
|% 1,50
|
|IHGZT
|1,27
|98.507.085
|% 9,48
|
|YKBNK
|31,38
|2.147.933.274
|% 2,62
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5046
|32,5122
|% 0,20
|
|Euro
|34,8017
|34,8165
|% 0,28
|
|Sterlin
|40,3066
|40,5087
|% -0,38
|
|Frank
|35,5505
|35,7287
|% -0,34
|
|Riyal
|8,6154
|8,6586
|% -0,53
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,41
|28,45
|% 0,66
|
|Platin
|940,43
|941,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,61
|1.032,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,42
|86,42
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.377,57
|2.377,96
|% 0,66
|