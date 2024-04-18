***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2023 yılı 4.çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve 2024 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu ekli dosyalarda yer almaktadır. İlgili sunuma gün içerisinde www.kalekim.com.tr internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274266BIST