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***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

26.08.2023 00:29
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan V


***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189810


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Riyal 7,0496 7,0850 % 3,17  
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Altın Ons 1.915 1.915 -1,85  
Altın Gr. 1.633 1.633 48,70  
Cumhuriyet 11.263 11.433 176,00  
Tam 11.006 11.176 75,00  
Yarım 5.520 5.610 38,00  
Çeyrek 2.751 2.805 19,00  
Gümüş.Ons 24,21 24,23 0,10  
Gümüş Gr. 20,65 20,66 0,71  
B. Petrol 84,68 84,68 1,32  
Seans Raporu 18:05
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