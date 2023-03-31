***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 16:26
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.03.2023 tarihininde yapılan Yönetim Kurulunun toplantısında H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. (temsilci Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY'ın Yönetim Kurulu Başkanı/Murahhas Üye, KADRİ TARIK ÖZÇELİK'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmelerine karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130300
BIST
17:384.842
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -54,42
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:3819,1891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:3820,8830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0554
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:381.220,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.219,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:38
|EKSUN
|86,50
|44.184.979
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|64.007.553
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|36.967.768
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.929
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.467.404.396
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|BVSAN
|65,90
|669.001.138
|% -9,97
|
|EMNIS
|41,40
|488.452
|% -9,96
|
|ASTOR
|53,30
|2.625.312.853
|% -0,56
|
|AKFYE
|17,10
|2.467.404.396
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,40
|2.439.281.257
|% 2,20
|
|TUPRS
|531,60
|2.322.858.410
|% -1,37
|
|ISCTR
|13,27
|2.076.010.192
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,56
|836.995.125
|% 9,40
|
|ISCTR
|13,27
|2.076.010.192
|% -1,85
|
|ALBRK
|2,90
|451.019.315
|% 3,20
|
|AKFYE
|17,10
|2.467.404.396
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,25
|731.862.225
|% -2,34
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1841
|19,1891
|% 0,11
|
|Euro
|20,8634
|20,8830
|% -0,26
|
|Sterlin
|23,6664
|23,7850
|% -0,05
|
|Frank
|20,9391
|21,0653
|% 0,16
|
|Riyal
|5,0947
|5,1203
|% 0,06
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-2,88
|
|Altın Gr.
|1.219
|1.220
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.230
|8.320
|2,00
|
|Yarım
|4.034
|4.071
|1,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.035
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,77
|14,78
|0,04
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|0,68
|
Seans Raporu
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