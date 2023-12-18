***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurulu tarafından, yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, sermayesinin %75'ine iştirak ettiğimiz Kalekim Lyksor Kimya San. A.Ş.'nin ("Şirket") de içinde bulunduğu sektördeki bazı şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, Şirket savunması talep edilmiştir.Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu şirketlerin veya Şirket'imizin 4054 sayını Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konuya ilişkin gelişmeler tam ve zamanında kamu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226756BIST