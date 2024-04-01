***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.06.2023, 28.12.2023, 15.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGüney Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde, kuru harç satışlarımızı olumlu etkileyecek ve 2024 yılında 30.000 ton ek kuru harç satışı sağlayacak Muğla fabrikasındaki hazırlıklar tamamlanmış olup, üretim süreci Mart ayı sonu itibarıyla başlamıştır.Enerji maliyetlerimizi iyileştirecek ve sürdürülebilirlik hedeflerimize katkıda bulunacak, Güneş Enerjisi Santrali (GES) ünitelerinin Yerköy'de kurulumu tamamlanmış olup, TEDAŞ kabulü için gerekli çalışmaların sonuna gelinmiştir. Sürecin tamamlanmasının ardından TEDAŞ onayına başvurulacak, TEDAŞ onayı sonrası GES devreye alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264720BIST