***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2024 09:54
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.06.2023, 28.12.2023, 15.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güney Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde, kuru harç satışlarımızı olumlu etkileyecek ve 2024 yılında 30.000 ton ek kuru harç satışı sağlayacak Muğla fabrikasındaki hazırlıklar tamamlanmış olup, üretim süreci Mart ayı sonu itibarıyla başlamıştır.
Enerji maliyetlerimizi iyileştirecek ve sürdürülebilirlik hedeflerimize katkıda bulunacak, Güneş Enerjisi Santrali (GES) ünitelerinin Yerköy'de kurulumu tamamlanmış olup, TEDAŞ kabulü için gerekli çalışmaların sonuna gelinmiştir. Sürecin tamamlanmasının ardından TEDAŞ onayına başvurulacak, TEDAŞ onayı sonrası GES devreye alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264720
BIST