***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı No:188 / 1 Avcılar - İstanbulÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler İstanbul: Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı No:188 / 1 Avcılar - İstanbul / TürkiyeIsparta: Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 11.3 Cd. No: 1021 Gümüşgün Mevkii - Isparta / TürkiyeMersin: Mersin Serbest Bölgesi FF Ada 5-6 Parsel - Mersin / TürkiyeYozgat: Karacaşar Mah. Köprübaşı Mevki Kaleseramik Özel Organize San. Bölgesi 66900 Yerköy / Yozgat / TürkiyeErzurum: Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Erzurum/TürkiyeMardin: Mardin Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar Caddesi, No:8 İstasyon - Mardin / TürkiyeBalıkesir: Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 9 Altıeylül - Balıkesir / TürkiyeTiran: Gjokaj/Vore, Arnavutlukİnternet Adresi www.kalekim.com.trElektronik Posta AdresiE-postayatirimci@kalekim.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksFiruzköy Mah. Firuzköy Bulvarı No:188 / 1 Avcılar - İstanbul 0212 423 00 18 0212 693 73 93Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÖZGÜN ÖZMEN MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 12.01.2001 0212 423 00 18 ozgunozmen@kale.com.trLÜTFİ KAYA BÜTÇE RAPORLAMA VE MALİYET MUHASEBE YÖNETİCİSİ 04.10.2010 0212 423 00 18 lutfukaya@kale.com.trEYÜP AKGÜL BÜTÇE RAPORLAMA VE MALİYET MUHASEBE KIDEMLİ UZMANI 01.04.2014 0212 423 00 18 eyupakgul@kale.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde ana faaliyet konusu çeşitli inşaat malzemelerinin imalatında kullanılan kimyevi maddeler imal etmek özellikle çeşitli yapıştırıcılar, her türlü sınai dolgu maddeleri, plastik, akrilik ve silikat, bazlı solüsyonlar, organik ve anorganik kimyevi maddeler, madeni yağlar, reçineler, izolasyon ve tesviye malzemeleri ve benzeri maddeleri imal etmek her türlü sıva, cephe kaplama sistem ve ürünleri ile yapı malzemesi üretimi ve ticareti yapmaktır. ve Esas Sözleşmede Kayıtlı Diğer İşler.Şirketin Süresi SüresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 220000 TRY 0,19 İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 114780000 TRY 99,81 Yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviH.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY Kadın Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Kale Grubu Başkanı ?CEO Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği-T. Seramik ve Refrakter Sanayi Meclisi Başkan, İstanbul Sanayi Odası-Meclis Başkanı, İstanbul Sanayi Odası-46.Grup Meslek Komitesi Üyesi, Vakfıistanbul Sanayi Odası Vakfı-Mütevelli Heyeti Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi-Üye, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği,-Üye, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği,-TÜSİAD Biz İtalya Çalışma Grubu, Türkiye İMSAD - İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği-Üye, İktisadi Kalkınma Vakfı,-Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-Yönetim Kurulu Üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-AB Koordinatör Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-İtalya İş Konseyi Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-AB Çalışma Grubu Başkanı, İtalyan Ticaret Ve Sanayi Odası-Yönetim Kurulu Üyesi, Global İlişkiler Forumu-Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Seramik Federasyonu-Üye, Çanakkale Troya Tübingen Vakfı-Mütevelli Heyeti Üyesi, KSV Dr. (H.C.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim Sağ. Ve Sos. Yardım Vakfı-Mütevelli Heyeti Başkanı, VİCTORY INTERNATİONAL A.G. -Yoktur-Yoktur PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. -Yönetim Kurulu-Bağımsız Üye 64.69 A,B Bağımsız Üye DeğilKADRİ TARIK ÖZÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ? Üretim Sistemleri ve Operasyonel Gelişim Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KomitesiHALUK ALPERAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ? Finans (CFO) Bağımsız Üye DeğilENDER FERRUH ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı - Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme (CSO) Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KomitesiADİLE ESRA TÖZGE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ? Kurumsal Gelişim Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiFERDİ ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936625 Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiFEVZİ TAYFUN KÜÇÜK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerTİMUR KARAOĞLU Genel Müdür İnşaat Mühendisi Satıştan Sorumlu Genel. Md. Yard. / Genel MüdürMURAT GÖNÜLTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Satınalma Müdürü/ Operasyonlardan Sorumlu Gen. Md. Yard.TANER KÖSEOĞLU Satış Direktörü Yönetici Satış Müdürü /Satış DirektörüTUBA ÖZDEMİR HESSE Pazarlama Direktörü Yönetici Marka Müdürü/Pazarlama DirektörüHÜSEYİN BAYIROĞLU İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları MüdürüCEYHUN ÖZKUYUMCU Tedarik Zinciri Müdürü Yönetici Kuzey Marmara Bölge Satış Müdürü/Tedarik Zinciri MüdürüÖZGÜN ÖZMEN Mali İşler Müdürü Yönetici Muhasebe ve Finans Müdürü/Mali İşler MüdürüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiOOO KALEKİM Çimento bazlı ürünlerin üretimini, satışını ve pazarlamasını yapmaktır. 668500000 668500000 RUB 100 Bağlı OrtaklıkKalekim Neon SHA Çimento bazlı ürünlerin üretimini, satışını ve pazarlamasını yapmaktır. 210000 107100 EUR 51 Bağlı OrtaklıkSARL HA BUILDING INDUSTRY Seramik yapıştırıcıları, derz dolguları, su yalıtım malzemeleri, mastikler, köpükler, yüzey hazırlık malzemeleri, seramik temizlik ve bakım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları ve dekoratif dış cephe sıvaları imalatı, tedariği, yurtiçi-yurtdışı satışı ve pazarlama faaliyetlerini yapmak 290000000 145000000 DZD 50 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936763BIST