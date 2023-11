***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 880000 TRY 0,19 İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 459120000 TRY 99,81 Yoktur İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiOOO KALEKİM Çimento bazlı ürünlerin üretimini, satışını ve pazarlamasını yapmaktır. 668500000 668500000 RUB 100 Bağlı OrtaklıkKALEKİM LYKSOR KİMYA SANAYİ A.Ş. Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı (vakum tüpleri için emiciler pirolinyitler kazan taşı önleyici bileşikler yağ emülsiyonlaştırıcıları dökümhanelerde kullanılan yardımcı kimyasal ürünler ve hazır bağlayıcılar vb.) 1500000 1125000 TRY 75 Bağlı OrtaklıkSARL HA BUILDING INDUSTRY Seramik yapıştırıcıları, derz dolguları, su yalıtım malzemeleri, mastikler, köpükler, yüzey hazırlık malzemeleri, seramik temizlik ve bakım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları ve dekoratif dış cephe sıvaları imalatı, tedariği, yurtiçi-yurtdışı satışı ve pazarlama faaliyetlerini yapmak 290000000 145000000 DZD 50 İştirakKalekim Romania S.A. Yapı kimyasalları, boya sıva başta olmak üzere Şirketimizin faaliyet gösterdiği alanlarda satış ve pazarlama yapmaktır. 2996808 1498404 RON 50 İştirak