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***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.11.2023 19:32
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 880000 TRY 0,19 İmtiyazlı İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 459120000 TRY 99,81 Yoktur İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
OOO KALEKİM Çimento bazlı ürünlerin üretimini, satışını ve pazarlamasını yapmaktır. 668500000 668500000 RUB 100 Bağlı Ortaklık
KALEKİM LYKSOR KİMYA SANAYİ A.Ş. Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı (vakum tüpleri için emiciler pirolinyitler kazan taşı önleyici bileşikler yağ emülsiyonlaştırıcıları dökümhanelerde kullanılan yardımcı kimyasal ürünler ve hazır bağlayıcılar vb.) 1500000 1125000 TRY 75 Bağlı Ortaklık
SARL HA BUILDING INDUSTRY Seramik yapıştırıcıları, derz dolguları, su yalıtım malzemeleri, mastikler, köpükler, yüzey hazırlık malzemeleri, seramik temizlik ve bakım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları ve dekoratif dış cephe sıvaları imalatı, tedariği, yurtiçi-yurtdışı satışı ve pazarlama faaliyetlerini yapmak 290000000 145000000 DZD 50 İştirak
Kalekim Romania S.A. Yapı kimyasalları, boya sıva başta olmak üzere Şirketimizin faaliyet gösterdiği alanlarda satış ve pazarlama yapmaktır. 2996808 1498404 RON 50 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220323


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 9.020,00 799.204.015 % 10,00  
BINHO 221,20 57.533.235 % 10,00  
FLAP 13,31 249.569.378 % 10,00  
MEKAG 85,80 225.385.543 % 10,00  
ORCAY 13,42 220.688.693 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,8959 28,9178 % 0,21  
Euro 31,6284 31,6505 % 0,14  
Sterlin 36,3469 36,5292 % 0,17  
Frank 32,6713 32,8681 % 0,24  
Riyal 7,6848 7,7234 % 0,17  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,65 24,68 % 0,66  
Platin 917,68 920,15 % 0,66  
Paladyum 1.057,26 1.061,59 % 0,66  
Brent Pet. 79,60 79,60 % 0,66  
Altın Ons 2.010,90 2.011,19 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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