***KLKIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.07.2021 09:14
***KLKIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında H. İbrahim Bodur Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951434
BIST
09:551.370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,07
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.370
En Düşük
1.370
09:558,5170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0474
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5831
En Düşük
8,5100
09:5510,1026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0340
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1350
|
10,1740
En Düşük
10,0914
09:55501,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,72
|Açılış
|: 501,35
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
500,83
BIST En Aktif Hisseler09:55
|MRGYO
|1,10
|20.829.362
|% 0,92
|
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|KATMR
|2,75
|17.573.586
|% 0,00
|
|JANTS
|74,55
|152.879.015
|% 0,00
|
|KRVGD
|16,51
|22.043.624
|% 0,00
|
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|KATMR
|2,75
|17.573.586
|% 0,00
|
|JANTS
|74,55
|152.879.015
|% 0,00
|
|KRVGD
|16,51
|22.043.624
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|THYAO
|13,08
|611.515.032
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|122.278.401
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5123
|8,5170
|% -0,55
|
|Euro
|10,0859
|10,1026
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,7698
|11,8288
|% -0,37
|
|Frank
|9,2664
|9,3222
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2719
|2,2833
|% -0,26
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-3,54
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.371
|-13,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-14,10
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-6,82
|
|Çeyrek
|801
|819
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|-0,38
|