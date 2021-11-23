***KLKIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.11.2021 09:15
***KLKIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KLKIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Timur Karaoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979056
BIST
18:051.755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
0
En Düşük
0
18:0511,7188
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,3126
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,7522
En Düşük
11,3504
18:0513,1791
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,3566
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
13,2158
En Düşük
12,7722
18:05678,71
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 16,37
|Açılış
|: 678,71
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
682,13
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|17,38
|1.580.589
|% 0,00
|
|MIATK
|17,38
|1.580.589
|% 0,00
|
|MIATK
|17,38
|1.580.589
|% 0,00
|
|MIATK
|17,38
|1.580.589
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,6960
|11,7188
|% 2,74
|
|Euro
|13,1476
|13,1791
|% 2,78
|
|Sterlin
|15,6145
|15,6928
|% 2,52
|
|Frank
|12,5017
|12,5771
|% 2,66
|
|Riyal
|3,1086
|3,1242
|% 2,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,13
|
|Altın Gr.
|679
|679
|16,37
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,02
|9,03
|0,17
|
|B. Petrol
|79,06
|79,06
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
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-
10:06BMSCH
Yüzde 9.91 oranında artışla 8.76 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 104, 167 adet işlem
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10:05ARSAN
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10:04XU100
Endeks 1, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 24, 177.00 milyon TL de
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10:04OZGYO
Yüzde 4.22 oranında artışla 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 922, 755 adet işlem
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10:03TATGD
Yüzde 5.53 oranında artışla 11.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 268, 178 adet işlem