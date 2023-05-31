***KLMSN* *AFYON* *ALARK* *AYES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***KLMSN******AFYON******ALARK******AYES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AFYON, ALARK, AYES, KLMSN01.06.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı Avansı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaALARKO HOLDING ALARK 0,7 0,63Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAFYON CIMENTO AFYON 0,2 0,18AYES CELIK HASIR VE CIT AYES 0,2444445 0,22KLIMASAN KLIMA KLMSN 0,0757575 0,0681817Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155048BIST