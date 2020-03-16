***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 13:36
***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829279
BIST
13:2189.705
En Yüksek
|Değişim
|: -6,17%
|| -5.900,58
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.405
13:216,3853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0558
|Açılış
|: 6,3820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3853
En Düşük
6,2780
13:217,1382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1052
|Açılış
|: 7,1310
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
13:21311,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,32
|Açılış
|: 311,71
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|206.556
|% 9,09
|
|RTALB
|2,95
|52.016.008
|% 8,06
|
|KUYAS
|1,14
|8.989.141
|% 7,55
|
|VKING
|3,78
|5.584.503
|% 5,88
|
|ISKUR
|292.999,60
|293.000
|% 3,90
|
|BRKSN
|2,16
|1.401.914
|% -10,00
|
|TATGD
|5,13
|6.549.930
|% -10,00
|
|TURGG
|36,00
|226.726
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|1.138.001
|% -10,00
|
|AVISA
|12,69
|279.165
|% -10,00
|
|ASELS
|23,66
|354.699.270
|% -7,07
|
|THYAO
|8,52
|288.553.697
|% -6,78
|
|GARAN
|8,39
|273.050.407
|% -6,88
|
|ECILC
|3,75
|155.699.922
|% -7,64
|
|YKBNK
|2,10
|96.903.432
|% -4,98
|
|ODAS
|1,27
|74.571.605
|% -7,97
|
|IHLGM
|0,88
|50.584.070
|% -7,37
|
|YKBNK
|2,10
|96.903.432
|% -4,98
|
|EKGYO
|1,16
|49.118.617
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,50
|20.894.989
|% -7,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8128
|7,8520
|% 0,84
|
|Frank
|6,7308
|6,7713
|% 1,58
|
|Riyal
|1,6955
|1,7040
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.500
|1.501
|-29,24
|
|Altın Gr.
|312
|312
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.097
|2.129
|17,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|7,61
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|3,68
|
|Çeyrek
|504
|515
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|12,85
|12,90
|-1,85
|
|Gümüş Gr.
|2,70
|2,71
|-0,30
|
|B. Petrol
|31,09
|31,09
|-2,76
|