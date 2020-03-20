***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2020 14:02
***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLMSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830997
BIST
15:2486.765
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 1.570,06
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.658
15:246,5154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0289
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
15:247,0003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
15:24314,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 4,12
|Açılış
|: 314,08
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|2.119.857
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|639.438
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.392.258
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.549
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,33
|174.365
|% -6,46
|
|MTRYO
|5,08
|34
|% -3,24
|
|TTRAK
|40,36
|1.473.339
|% -3,21
|
|KLMSN
|10,88
|20.071.242
|% -2,94
|
|BOLUC
|3,11
|7.674.521
|% -2,81
|
|GARAN
|7,60
|589.822.623
|% 0,26
|
|THYAO
|8,06
|352.572.150
|% 1,51
|
|ASELS
|21,34
|318.294.422
|% 1,14
|
|ISFIN
|3,07
|164.914.187
|% 7,34
|
|TSPOR
|2,14
|162.859.369
|% -2,28
|
|ODAS
|1,23
|109.332.598
|% 4,24
|
|YKBNK
|1,93
|160.843.188
|% 1,58
|
|GARAN
|7,60
|589.822.623
|% 0,26
|
|TSPOR
|2,14
|162.859.369
|% -2,28
|
|ISFIN
|3,07
|164.914.187
|% 7,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6455
|7,6838
|% 2,02
|
|Frank
|6,6092
|6,6490
|% -0,02
|
|Riyal
|1,7266
|1,7353
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.502
|1.503
|31,18
|
|Altın Gr.
|314
|314
|4,42
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,62
|12,65
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|0,11
|
|B. Petrol
|29,31
|29,31
|0,84
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:34KRSAN
Yüzde 5.44 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 608 adet işlem
-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1700, 92 artarak (% 2.09 ) 83, 246
-
15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYES, EKIZ, EGCYO, ETILR, SALIX, YBTAS, EGCYH, BALAT, ORMA, ISBIR
-
15:31
BIZIM, OSMEN, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:31
IHGZT, MERIT, TTRAK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında