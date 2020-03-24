***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2020 10:09
***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLMSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831633
BIST
12:0787.297
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 3.050,53
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
87.818
En Düşük
87.050
12:076,5152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0454
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4785
12:077,0527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0127
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
7,0232
12:07333,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 6,24
|Açılış
|: 333,94
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
336,72
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|TATGD
|5,83
|8.592.995
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,20
|7.003.967
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.880.945
|% 10,00
|
|PENGD
|2,31
|1.123.120
|% 10,00
|
|OZRDN
|1,65
|9.595
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,15
|10
|% -9,97
|
|MTRYO
|5,11
|370.969
|% -5,02
|
|KSTUR
|21,14
|21
|% -3,91
|
|KPHOL
|2,20
|7.260
|% -2,22
|
|SNGYO
|0,86
|149.284
|% -1,15
|
|GARAN
|7,29
|356.518.816
|% 5,50
|
|THYAO
|8,07
|194.964.937
|% 4,67
|
|ASELS
|21,68
|167.818.848
|% 4,23
|
|ISFIN
|2,84
|100.052.005
|% 3,65
|
|PGSUS
|25,04
|81.104.952
|% 6,01
|
|GARAN
|7,29
|356.518.816
|% 5,50
|
|TSPOR
|1,96
|77.964.535
|% 9,50
|
|YKBNK
|1,84
|70.531.528
|% 3,95
|
|ISFIN
|2,84
|100.052.005
|% 3,65
|
|GSRAY
|1,41
|47.418.148
|% 6,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5847
|7,6227
|% 0,44
|
|Frank
|6,6485
|6,6885
|% 0,18
|
|Riyal
|1,7299
|1,7386
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|331
|333
|5,63
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:16SMART
Yüzde 9.84 oranında artışla 6.14 lira fiyatla işlem gören hissede 521, 029 adet işlem
-
12:15GUBRF
Yüzde 7.30 oranında artışla 15.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 105, 245 adet işlem
-
12:14PINSU
Yüzde 8.67 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 037, 533 adet işlem
-
12:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3469, 12 artarak (% 3.42 ) 104, 879
-
12:13XU100
Endeks 87, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 61 üstünde . İşlem hacmi 2, 623.00 milyon TL de