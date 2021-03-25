***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2021 15:44
***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920461
BIST
15:421.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -13,47
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
15:427,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0687
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
15:429,4735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0886
|Açılış
|: 9,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
15:42443,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,69
|Açılış
|: 443,48
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler15:42
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|28.447.357
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|52.520.306
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|6.648.343
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,06
|2.548.875.941
|% -1,94
|
|SASA
|48,00
|1.442.663.599
|% 1,48
|
|KOZAL
|121,00
|799.947.368
|% 1,85
|
|THYAO
|12,76
|697.560.625
|% -1,92
|
|TUPRS
|95,15
|690.834.225
|% 3,31
|
|GARAN
|7,06
|2.548.875.941
|% -1,94
|
|TSKB
|1,42
|223.510.352
|% -2,74
|
|SKBNK
|1,20
|173.350.514
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,91
|258.011.483
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|293.958.685
|% -1,79
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9830
|7,9897
|% 0,87
|
|Euro
|9,4491
|9,4735
|% 0,94
|
|Sterlin
|10,9121
|10,9668
|% 0,95
|
|Frank
|8,4980
|8,5492
|% 0,77
|
|Riyal
|2,1231
|2,1337
|% 0,80
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-6,64
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.935
|2.979
|19,00
|
|Tam
|2.918
|2.994
|13,48
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|6,52
|
|Çeyrek
|707
|724
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,56
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,54
|62,54
|-1,87
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:55AVTUR
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 292, 091 adet işlem
-
15:53TSKB
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 563, 087 adet işlem
-
15:52SANKO
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 11.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 532, 573 adet işlem
-
15:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, EREGL, HALKB
-
15:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 16 kaybederek (% -0.59 ) 1, 212