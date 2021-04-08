***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2021 10:03
***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLMSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924694
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
0
En Düşük
0
18:058,1762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0300
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1790
En Düşük
8,1369
18:059,7363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0457
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7363
En Düşük
9,6545
18:05457,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,45
|Açılış
|: 457,72
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,73
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|16,06
|67.438.038
|% 130,74
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 0,00
|
|SISE
|7,39
|341.206.022
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,98
|993.006
|% 0,00
|
|USAK
|2,44
|104.957.423
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 0,00
|
|SISE
|7,39
|341.206.022
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,98
|993.006
|% 0,00
|
|USAK
|2,44
|104.957.423
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,15
|29.794.971
|% 0,00
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,25
|969.096.699
|% 0,00
|
|JANTS
|901,40
|950.828.894
|% 0,00
|
|THYAO
|12,85
|881.633.567
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|474.521.710
|% 0,00
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,70
|92.383.043
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1752
|8,1762
|% 0,37
|
|Euro
|9,7292
|9,7363
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,2105
|11,2668
|% 0,44
|
|Frank
|8,7590
|8,8117
|% 0,32
|
|Riyal
|2,1715
|2,1824
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|4,47
|
|Altın Gr.
|457
|457
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,04
|
|B. Petrol
|62,58
|62,58
|-0,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:04YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 101.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 389, 332 adet işlem
-
10:03OZBAL
Yüzde 5.96 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 682, 722 adet işlem
-
10:02BTCIM
Yüzde 4.93 oranında artışla 14.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 122, 519 adet işlem
-
10:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, GUBRF, SASA
-
10:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, OYAKC, TKFEN