***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 15:32
***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979237
BIST
16:051.780
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 24,29
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
16:0512,6658
En Yüksek
|Değişim
|: 11,04%
|| 1,2596
|Açılış
|: 12,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
16:0514,2756
En Yüksek
|Değişim
|: 11,33%
|| 1,4531
|Açılış
|: 14,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
16:05738,42
En Yüksek
|Değişim
|: 11,49%
|| 76,08
|Açılış
|: 738,42
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler16:03
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.560.602
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.631.302
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|170.715.317
|% 9,98
|
|IHAAS
|5,51
|54.279.736
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|98.914.698
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|741.861.367
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|74.440.785
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|180.154.572
|% -9,35
|
|AVOD
|5,07
|49.154.491
|% -8,48
|
|KRDMD
|8,65
|3.168.513.725
|% 3,97
|
|GARAN
|11,76
|2.968.921.119
|% -1,51
|
|SISE
|12,01
|2.850.404.909
|% 7,14
|
|THYAO
|18,28
|1.932.535.112
|% 3,69
|
|EREGL
|23,04
|1.907.105.425
|% 6,86
|
|YKBNK
|3,45
|1.508.017.715
|% -2,54
|
|KRDMD
|8,65
|3.168.513.725
|% 3,97
|
|ODAS
|1,58
|532.949.833
|% -3,66
|
|EKGYO
|2,15
|565.088.984
|% -1,83
|
|GARAN
|11,76
|2.968.921.119
|% -1,51
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5658
|12,5904
|% 10,38
|
|Euro
|14,1483
|14,1952
|% 10,71
|
|Sterlin
|17,1599
|17,2459
|% 12,67
|
|Frank
|13,7637
|13,8466
|% 13,02
|
|Riyal
|3,4261
|3,4433
|% 13,02
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-15,76
|
|Altın Gr.
|742
|742
|79,76
|
|Cumhuriyet
|4.947
|5.022
|603,00
|
|Tam
|4.842
|5.000
|553,44
|
|Yarım
|2.340
|2.419
|267,71
|
|Çeyrek
|1.174
|1.209
|133,86
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|0,93
|
|B. Petrol
|79,60
|79,60
|-0,10
|
Seans Raporu
16:03
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