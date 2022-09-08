***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2022 16:32
***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLMSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061566
BIST
16:233.487
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 84,32
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
16:2318,2520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0369
|Açılış
|: 18,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2520
En Düşük
18,2142
16:2318,2036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0360
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
16:231.004,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,07
|Açılış
|: 1.004,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.002,72
BIST En Aktif Hisseler16:21
|VAKBN
|11,78
|1.220.288.293
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.631.915
|% 9,98
|
|EUKYO
|4,41
|10.775.238
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.489.615
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|44.012.649
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|50,00
|44.889.748
|% -4,31
|
|SANEL
|10,04
|1.770.827
|% -4,02
|
|AKBNK
|15,76
|10.319.553.025
|% 0,45
|
|YKBNK
|8,44
|9.513.608.438
|% 7,65
|
|THYAO
|75,20
|6.156.898.923
|% 0,67
|
|ISCTR
|11,31
|4.757.389.884
|% 9,91
|
|GARAN
|25,14
|3.901.205.071
|% 4,32
|
|YKBNK
|8,44
|9.513.608.438
|% 7,65
|
|EKGYO
|5,03
|3.863.571.254
|% 3,07
|
|AKBNK
|15,76
|10.319.553.025
|% 0,45
|
|ISCTR
|11,31
|4.757.389.884
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.009.828.821
|% 9,93
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2330
|18,2453
|% 0,17
|
|Euro
|18,1909
|18,1955
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,8657
|20,9704
|% -0,48
|
|Frank
|18,6231
|18,7353
|% 0,18
|
|Riyal
|4,8386
|4,8629
|% 0,07
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-5,70
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|6,00
|
|Tam
|6.764
|6.823
|-72,00
|
|Yarım
|3.296
|3.333
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.669
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|-0,00
|
|B. Petrol
|88,89
|88,89
|0,89
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:35HKTM
Yüzde 9.18 oranında artışla 31.88 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 766, 550 adet işlem
-
16:34HALKB
Yüzde 9.93 oranında artışla 12.51 lira fiyatla işlem gören hissede 249, 842, 602 adet işlem
-
16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 36 artarak (% 2.58 ) 3, 825
-
16:32XU100
Endeks 3, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 37 üstünde . İşlem hacmi 83, 755.00 milyon TL de
-
16:30SELEC
Yüzde 7.02 oranında artışla 21.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 213, 203 adet işlem