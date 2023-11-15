***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2023 15:28
***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218161
BIST
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16:037.683
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 12,20
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.653
En Yüksek
7.738
16:0328,6708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0390
|Açılış
|: 28,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
16:0331,1964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0098
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
16:031.817,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,95
|Açılış
|: 1.817,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.819,93
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler16:03
|MAALT
|968,00
|216.190.818
|% 10,00
|
|ONCSM
|171,60
|115.682.257
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.002.713
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
|
|YBTAS
|156.185,00
|6.698.585
|% 10,00
|
|OTTO
|387,00
|4.099.878
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|6.204.926
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|13.071.884
|% -9,98
|
|BMSCH
|19,61
|115.506.008
|% -9,96
|
|UFUK
|107,80
|1.546.154
|% -8,64
|
|THYAO
|236,60
|5.739.720.433
|% -0,21
|
|MIATK
|809,00
|3.569.090.333
|% -0,74
|
|EREGL
|38,52
|2.183.128.095
|% 0,94
|
|TUPRS
|151,40
|2.143.075.101
|% -0,53
|
|ASTOR
|115,00
|1.915.259.482
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,43
|1.378.955.421
|% -0,80
|
|IHLAS
|1,43
|203.081.917
|% -2,72
|
|IHLGM
|1,87
|212.192.639
|% 1,08
|
|YKBNK
|16,50
|1.741.433.014
|% 1,29
|
|ISCTR
|20,22
|1.749.075.266
|% 0,70
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6608
|28,6708
|% 0,14
|
|Euro
|31,1835
|31,1964
|% 0,03
|
|Sterlin
|35,6181
|35,7968
|% -0,18
|
|Frank
|32,1812
|32,3750
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6213
|7,6595
|% 0,15
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,42
|23,46
|% 0,66
|
|Platin
|894,47
|896,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.038,96
|1.043,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,27
|82,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.971,02
|1.971,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:03
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