***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.06.2020 16:30
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
05.06.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketin 2020 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmiş olup bu karar Genel Kurul'da onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849483
BIST
17:43110.042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 505,47
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:436,7858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0330
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7868
En Düşük
6,7351
17:437,6765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0186
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:43365,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -6,57
|Açılış
|: 365,57
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.642.846
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|281.338
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.881.048
|% 10,00
|
|GEREL
|4,63
|255.050.807
|% 9,98
|
|RTALB
|18,73
|45.572.751
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|17.698.336
|% -9,84
|
|IZTAR
|4,95
|6.187.839
|% -6,95
|
|MPARK
|17,44
|293.561.684
|% 7,32
|
|EKGYO
|1,64
|246.866.946
|% -1,20
|
|HALKB
|5,57
|171.227.007
|% 0,18
|
|KRGYO
|3,89
|167.583.698
|% 7,16
|
|TTKOM
|7,68
|155.078.289
|% 1,05
|
|EKGYO
|1,64
|246.866.946
|% -1,20
|
|IHLGM
|1,33
|132.182.931
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,24
|116.020.046
|% 0,81
|
|ODAS
|2,03
|134.798.150
|% -0,49
|
|KRGYO
|3,89
|167.583.698
|% 7,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5947
|8,6378
|% 1,36
|
|Frank
|7,0075
|7,0497
|% -0,43
|
|Riyal
|1,8010
|1,8100
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|-40,39
|
|Altın Gr.
|366
|366
|-5,74
|
|Cumhuriyet
|2.379
|2.409
|-38,70
|
|Tam
|2.448
|2.475
|-43,50
|
|Yarım
|1.195
|1.210
|-19,40
|
|Çeyrek
|597
|605
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,30
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|2,07
|