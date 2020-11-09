***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklamalar01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ait Faaliyet Raporumuz ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887344BIST