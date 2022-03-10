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***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

10.03.2022 21:32
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2022
Karar Sayısı
4
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

                                                        
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 
FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ: 10.03.2022
 
KARAR SAYISI : 4
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ
SORUMLULUK BEYANIMIZDIR
 
Şirketimizin, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 02.06.2016 tarih ve 30 sayılı Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan, ayrıca takiben SPK'nın 15.07.2016 tarih ve 22/805 sayılı Kararı'na bağlanıp yine SPK'nın 15.07.2016 tarih ve 2016/22 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanan usulde 2016 TMS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı Konsolide Finansal Rapor'u  Türk Ticaret Kanunu ("TTKn."), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık")'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan  genel kurul onayına sunulacak 01.01.2021 – 31.12.2021  hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotları ile uyumlu bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021 – 31.12.2021  hesap dönemine ait Faaliyet Raporu ile sunum esasları SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2019/02 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen ve bu çerçevede SPK'nın II-17.1 "e yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
 
Reha Haznedaroğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 
Ayşe Güçlü Onur
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009315


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