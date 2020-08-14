***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.600.000 980.882 -2.247.776 5.774.555 5.666.104 99.495.139 60.254.587 209.523.491 48.690 209.572.181Transferler60.254.587 -60.254.587Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-689.340 4.736.801 89.736.142 93.783.603 -9.640 93.773.963Dönem Sonu Bakiyeler39.600.000 980.882 -2.937.116 10.511.356 5.666.104 159.749.726 89.736.142 303.307.094 39.050 303.346.144Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.600.000 980.882 -3.873.114 11.666.363 8.514.000 148.981.832 112.926.270 318.796.233 54.558 318.850.791Transferler2.663.131 110.263.139 -112.926.270 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-574.524 83.129 4.432.628 3.941.233 -137.105 3.804.128Kar Payları-26.484.314 -26.484.314 -26.484.314Dönem Sonu Bakiyeler39.600.000 980.882 -4.447.638 11.749.492 11.177.131 232.760.657 4.432.628 296.253.152 -82.547 296.170.605Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-233.077.843 -56.452.999Dönem Karı (Zararı)4.295.521 89.726.502Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.295.521 89.726.502Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler72.929.964 42.536.093Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7,8 16.653.409 13.677.471Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.038.546 3.774.751Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 270.976 1.168.214Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 767.570 2.606.537Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.967.212 7.715.652Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.526.469 4.550.401Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 401.129 106.610Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.324.945 2.839.843Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.364.559 218.798Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.848.477 1.154.087Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -9.028.980 -9.881.530Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7,14,17 10.542.564 9.823.865Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4 50.435 -181.456Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4 1.284.458 1.393.208Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler42.139.431 26.740.630Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.131.503 -11.883.914Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13 11.347.096 -11.645.613Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-7.215.593 -238.301Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 3.234.140 1.357.416Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-82.754 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler6 -82.754 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-305.146.541 -170.998.982Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-140.210.897 -204.395.306İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-140.210.897 -204.395.306Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-53.859.881 -17.510.631İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-53.859.881 -17.510.631Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-95.422.947 -30.781.205Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.972.113 -9.583.588Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.602.054 84.477.920İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-10.602.054 84.477.920Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.332.121 -338.685İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-746.528 7.132.513Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-746.528 7.132.513Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-227.921.056 -38.736.387Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.596.016 -3.759.486Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler9 0 -49.759Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -560.771 -13.907.367YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-47.450.201 120.365.875Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit ÇıkışlarıBaşka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-42.845.023 131.938.151Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri204.330 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 204.330 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.869.707 -21.465.497Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -9.024.754 -14.905.709Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -4.844.953 -6.559.788Alınan Faiz9.060.199 9.893.221FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI68.780.624 -9.268.930Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri343.380.819 93.100.294Kredilerden Nakit Girişleri17 343.380.819 93.100.294Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-234.656.811 -96.105.827Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -234.656.811 -96.105.827Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.174.275 -2.367.645Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 4.208.244Ödenen Temettüler-26.484.314Ödenen Faiz-11.284.795 -8.103.996Alınan Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-211.747.420 54.643.946Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi56.232.864 11.442.634NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-155.514.556 66.086.580DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ229.500.020 113.862.423DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ73.985.464 179.949.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri73.985.464 229.531.239Finansal Yatırımlar153.169.445 121.671.518Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar153.169.445 121.671.518Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar17 153.169.445 121.671.518Ticari Alacaklar401.893.587 263.405.275İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 26.170.820 15.844.788İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 375.722.767 247.560.487Diğer Alacaklar266.914.590 224.369.988İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar263.574.298 222.148.791İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.340.292 2.221.197Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar5 210.581.563 115.926.186Peşin Ödenmiş Giderler27.229.716 33.763.110İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27.229.716 33.763.110Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 0 3.375.060Diğer Dönen Varlıklar30.477.305 14.371.861İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar30.477.305 14.371.861ARA TOPLAM1.164.251.670 1.006.414.237TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.164.251.670 1.006.414.237DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar833.200 833.200Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar833.200 833.200Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar17 833.200 833.200Diğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarMaddi Duran Varlıklar144.886.664 145.002.638Arazi ve Arsalar6 30.843.708 30.836.524Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri6 238.047 262.132Binalar6 49.467.933 48.856.090Tesis, Makine ve Cihazlar6 52.847.549 47.305.753Taşıtlar6 131.359 174.050Mobilya ve Demirbaşlar6 8.430.075 8.230.015Özel Maliyetler6 198.821 322.330Yapılmakta Olan Yatırımlar6 1.730.971 8.074.718Diğer Maddi Duran Varlıklar6 998.201 941.026Kullanım Hakkı Varlıkları7 8.862.151 7.995.251Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.047.019 28.457.299Şerefiye383.655 383.655Diğer Haklar8 1.414.314 1.591.298Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri8 22.739.932 19.449.926Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 4.509.118 7.032.420Peşin Ödenmiş Giderler9.736.204 230.697İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.736.204 230.697Ertelenmiş Vergi Varlığı15 8.813.608 7.095.538TOPLAM DURAN VARLIKLAR202.178.846 189.614.623TOPLAM VARLIKLAR1.366.430.516 1.196.028.860KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar175.034.824 41.701.579İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar175.034.824 41.701.579Banka Kredileri17 169.709.557 40.843.900Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 5.325.267 857.679Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları232.695.209 227.896.994İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları232.695.209 227.896.994Banka Kredileri17 232.695.209 227.896.994Ticari Borçlar192.001.695 202.553.314İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 554.169 1.139.864İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 191.447.526 201.413.450Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.433.549 11.183.303Diğer Borçlar10.272 40.416İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10.272 40.416Türev Araçlar75.822 7.291.415Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar75.822 7.291.415Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.458.980 5.791.101İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.458.980 5.791.101Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 4.229.394 0Kısa Vadeli Karşılıklar13.048.520 15.758.975Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar793.783 3.985.695Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 12.254.737 11.773.280Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.971.770 4.523.295İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.971.770 4.523.295ARA TOPLAM637.960.035 516.740.392TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER637.960.035 516.740.392UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar420.895.075 350.891.810İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar420.895.075 350.891.810Banka Kredileri17 416.067.118 342.918.429Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 4.827.957 7.973.381Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.393.350 9.534.416Diğer Borçlar11.451 11.451İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11.451 11.451TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER432.299.876 360.437.677TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.070.259.911 877.178.069ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar296.253.152 318.796.233Ödenmiş Sermaye11 39.600.000 39.600.000Sermaye Düzeltme Farkları11 980.882 980.882Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.447.638 -3.873.114Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.447.638 -3.873.114Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.447.638 -3.873.114Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.749.492 11.666.363Yabancı Para Çevrim Farkları11.749.492 11.666.363Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.177.131 8.514.000Yasal Yedekler11 11.177.131 8.514.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları232.760.657 148.981.832Net Dönem Karı veya Zararı4.432.628 112.926.270Kontrol Gücü Olmayan Paylar-82.547 54.558TOPLAM ÖZKAYNAKLAR296.170.605 318.850.791TOPLAM KAYNAKLAR1.366.430.516 1.196.028.860Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 483.302.419 602.529.861 325.456.373 329.194.657Satışların Maliyeti-374.064.245 -472.617.501 -266.358.959 -255.079.181TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)109.238.174 129.912.360 59.097.414 74.115.476BRÜT KAR (ZARAR)109.238.174 129.912.360 59.097.414 74.115.476Genel Yönetim Giderleri-21.128.126 -14.516.633 -10.802.905 -8.010.526Pazarlama Giderleri-30.942.759 -38.605.730 -13.629.242 -19.109.794Araştırma ve Geliştirme Giderleri-4.078.852 -2.882.590 -1.841.500 -1.453.372Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14.503.384 11.970.065 10.643.938 4.265.854Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-35.396.090 -2.578.728 -14.780.624 -971.490ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.195.731 83.298.744 28.687.081 48.836.148Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 23.173.818 51.910.329 11.516.667 17.759.660Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 -16.523.713 -16.121.920 -6.955.742 -1.985.582FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)38.845.836 119.087.153 33.248.006 64.610.226Finansman Gelirleri14 115.316.118 37.879.408 49.839.846 11.376.656Finansman Giderleri14 -146.632.293 -65.882.643 -60.173.508 -25.508.945SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.529.661 91.083.918 22.914.344 50.477.937Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.234.140 -1.357.416 -2.491.352 6.068.154Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -4.790.165 -16.157.491 -3.917.235 -2.995.217Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 1.556.025 14.800.075 1.425.883 9.063.371SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.295.521 89.726.502 20.422.992 56.546.091DÖNEM KARI (ZARARI)4.295.521 89.726.502 20.422.992 56.546.091Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-137.107 -9.640 -9.865 67.084Ana Ortaklık Payları4.432.628 89.736.142 20.432.857 56.479.007Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 16 0,11190000 2,26610000 0,51600000 1,42620000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-574.524 -689.341 199.527 46.297Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-736.569 -883.770 255.804 59.356Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15 162.045 194.429 -56.277 -13.059Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 162.045 194.429 -56.277 -13.059Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar83.129 4.736.801 2.553.453 1.252.068Yabancı Para Çevrim Farkları83.129 4.736.801 2.553.453 1.252.068DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-491.395 4.047.460 2.752.980 1.298.365TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.804.126 93.773.962 23.175.972 57.844.456Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-137.107 -9.641 -9.865 67.083Ana Ortaklık Payları3.941.233 93.783.603 23.185.837 57.777.373http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869213BIST