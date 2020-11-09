***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.600.000 980.882 -2.247.776 5.774.555 5.666.104 99.495.139 60.254.587 209.523.491 48.690 209.572.181Transferler60.254.587 -60.254.587 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-699.540 3.455.629 101.649.164 104.405.253 -33.526 104.371.727Kar Payları2.847.895 -10.767.894 -7.919.999 -7.919.999Dönem Sonu Bakiyeler39.600.000 980.882 -2.947.316 9.230.184 8.513.999 148.981.832 101.649.164 306.008.745 15.164 306.023.909Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.600.000 980.882 -3.873.114 11.666.363 8.514.000 148.981.831 112.926.270 318.796.232 54.558 318.850.790Transferler112.926.270 -112.926.270 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-81.373 498.948 6.412.970 6.830.545 -145.590 6.684.955Kar Payları2.663.131 -29.147.444 -26.484.313 -26.484.313Dönem Sonu Bakiyeler39.600.000 980.882 -3.954.487 12.165.311 11.177.131 232.760.657 6.412.970 299.142.464 -91.032 299.051.432Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-104.063.630 -175.321.174Dönem Karı (Zararı)6.267.380 101.615.638Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.267.380 101.615.638Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler197.786.812 33.921.832Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25.113.164 21.064.857Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.857.452 1.757.720Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 738.098 -51.428Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.119.354 1.809.148Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.545.987 12.195.291Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.626.547 6.013.324Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 707.724 25.619Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -967.156 5.910.558Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.178.872 245.790Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.246.133 496.142Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -15.110.533 -16.079.269Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 17.492.175 15.924.411Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-81.787 645.529Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri1.946.278 5.471Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler149.989.268 6.747.165Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.558.982 -13.639.491Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14.761.740 -22.149.448Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -9.202.758 8.509.957Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 5.558.580 4.653.666Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-82.754 646.482Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-82.754 646.482Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-297.245.117 -279.978.299Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-134.994.031 -145.926.107İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -134.994.031 -145.926.107Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-89.288.294 -79.712.900İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-89.288.294 -79.712.900Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 -47.452.926 -10.452.597Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8.126.136 -30.657.777Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-31.648.630 -12.186.728İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -31.648.630 -12.186.728Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.647.143 -1.580.040İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.634.515 537.850Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.634.515 537.850Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-93.190.925 -144.440.829Ödenen Temettüler0 -7.919.999Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.030.456 -5.191.609Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler9 0 -60.419Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -4.842.249 -17.708.318YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-115.369.389 112.092.190Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit ÇıkışlarıBaşka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-102.319.176 150.970.258Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri207.513 2.257.792Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 207.513 2.257.792Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-28.395.792 -57.223.532Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -20.739.208 -47.655.845Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -7.656.584 -9.567.687Alınan Faiz15.138.066 16.087.672FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.099.872 -1.642.160Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri396.503.869 153.943.693Kredilerden Nakit Girişleri396.503.869 153.943.693Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-332.582.150 -143.205.014Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-332.582.150 -143.205.014Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.502.378 -5.165.816Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 2.096.469Ödenen Temettüler-26.484.313Ödenen Faiz-13.835.156 -9.311.492Alınan FaizYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-199.333.147 -64.871.144Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi82.772.595 2.073.208NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-116.560.552 -62.797.936DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ229.500.020 113.862.423DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ112.939.468 51.064.487Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri112.943.154 229.531.239Finansal Yatırımlar209.228.954 121.671.518Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar209.228.954 121.671.518Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar17 209.228.954 121.671.518Ticari Alacaklar395.468.625 263.405.275İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 36.649.992 15.844.788İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 358.818.633 247.560.487Diğer Alacaklar318.745.445 224.369.988İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar315.777.111 222.148.791İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.968.334 2.221.197Türev Araçlar1.911.343 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar1.911.343 0Stoklar5 162.259.758 115.926.186Peşin Ödenmiş Giderler23.437.881 33.763.110İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler23.437.881 33.763.110Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 0 3.375.060Diğer Dönen Varlıklar16.813.475 14.371.861İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16.813.475 14.371.861ARA TOPLAM1.240.808.635 1.006.414.237TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.240.808.635 1.006.414.237DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar833.200 833.200Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar833.200 833.200Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar17 833.200 833.200Diğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarMaddi Duran Varlıklar152.025.169 145.002.638Arazi ve Arsalar6 38.615.405 30.836.524Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri6 230.030 262.132Binalar6 49.345.424 48.856.090Tesis, Makine ve Cihazlar6 52.537.018 47.305.753Taşıtlar6 121.782 174.050Mobilya ve Demirbaşlar6 8.195.096 8.230.015Özel Maliyetler6 144.104 322.330Yapılmakta Olan Yatırımlar6 1.811.858 8.074.718Diğer Maddi Duran Varlıklar6 1.024.452 941.026Kullanım Hakkı Varlıkları7 7.278.767 7.995.251Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.776.097 28.457.299Şerefiye383.655 383.655Diğer Haklar8 1.387.822 1.591.298Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri8 22.175.412 19.449.926Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 5.829.208 7.032.420Peşin Ödenmiş Giderler2.429.790 230.697İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.429.790 230.697Ertelenmiş Vergi Varlığı15 9.088.686 7.095.538TOPLAM DURAN VARLIKLAR201.431.709 189.614.623TOPLAM VARLIKLAR1.442.240.344 1.196.028.860KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar171.827.877 41.701.579İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar171.827.877 41.701.579Banka Kredileri17 165.571.639 40.843.900Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 6.256.238 857.679Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları274.452.768 227.896.994İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları274.452.768 227.896.994Banka Kredileri17 274.452.768 227.896.994Ticari Borçlar170.822.897 202.553.314İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 1.882.651 1.139.864İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 168.940.246 201.413.450Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8.370.608 11.183.303Diğer Borçlar6.370 40.416İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.370 40.416Türev Araçlar0 7.291.415Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 7.291.415Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.438.244 5.791.101İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.438.244 5.791.101Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 2.686.528 0Kısa Vadeli Karşılıklar13.794.315 15.758.975Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 3.985.695Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 13.794.315 11.773.280Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.889.238 4.523.295İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.889.238 4.523.295ARA TOPLAM657.288.845 516.740.392TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER657.288.845 516.740.392UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar474.668.090 350.891.810İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar474.668.090 350.891.810Banka Kredileri17 472.018.481 342.918.429Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 2.649.609 7.973.381Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.220.526 9.534.416Diğer Borçlar11.451 11.451İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11.451 11.451TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER485.900.067 360.437.677TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.143.188.912 877.178.069ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar299.142.464 318.796.233Ödenmiş Sermaye11 39.600.000 39.600.000Sermaye Düzeltme Farkları11 980.882 980.882Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.954.487 -3.873.114Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.954.487 -3.873.114Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.954.487 -3.873.114Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.165.311 11.666.363Yabancı Para Çevrim Farkları12.165.311 11.666.363Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.177.131 8.514.000Yasal Yedekler11 11.177.131 8.514.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları232.760.657 148.981.832Net Dönem Karı veya Zararı6.412.970 112.926.270Kontrol Gücü Olmayan Paylar-91.032 54.558TOPLAM ÖZKAYNAKLAR299.051.432 318.850.791TOPLAM KAYNAKLAR1.442.240.344 1.196.028.860Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 746.177.239 784.302.680 262.874.820 181.772.819Satışların Maliyeti-575.245.988 -624.058.027 -201.181.743 -151.440.526TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)170.931.251 160.244.653 61.693.077 30.332.293BRÜT KAR (ZARAR)170.931.251 160.244.653 61.693.077 30.332.293Genel Yönetim Giderleri-29.210.020 -23.125.617 -8.081.894 -8.608.984Pazarlama Giderleri-49.628.598 -54.889.935 -18.685.839 -16.284.205Araştırma ve Geliştirme Giderleri-6.096.763 -4.385.081 -2.017.911 -1.502.491Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.110.794 6.542.556 2.607.410 -5.427.509Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-53.643.789 -206.964 -18.247.699 2.371.764ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.462.875 84.179.612 17.267.144 880.868Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 41.515.702 61.529.294 18.341.884 9.618.965Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 -19.948.535 -11.046.666 -3.424.822 5.075.254FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)71.030.042 134.662.240 32.184.206 15.575.087Finansman Gelirleri233.243.562 82.854.595 117.927.444 44.975.187Finansman Giderleri14 -292.447.644 -111.247.531 -145.815.351 -45.364.888SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.825.960 106.269.304 4.296.299 15.185.386Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.558.580 -4.653.666 -2.324.440 -3.296.250Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -7.528.777 -16.815.193 -2.738.612 -657.702Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 1.970.197 12.161.527 414.172 -2.638.548SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.267.380 101.615.638 1.971.859 11.889.136DÖNEM KARI (ZARARI)6.267.380 101.615.638 1.971.859 11.889.136Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-145.590 -33.526 -8.483 -23.886Ana Ortaklık Payları6.412.970 101.649.164 1.980.342 11.913.022Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 16 0,16190000 2,56690000 0,05000000 0,30080000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-81.373 -699.541 493.151 -10.200Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-104.324 -896.847 632.245 -13.077Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22.951 197.306 -139.094 2.877Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22.951 197.306 -139.094 2.877Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar498.948 3.455.629 415.819 -1.281.172Yabancı Para Çevrim Farkları498.948 3.455.629 415.819 -1.281.172DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)417.575 2.756.088 908.970 -1.291.372TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.684.955 104.371.726 2.880.829 10.597.764Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-145.590 -33.527 -8.483 -23.886Ana Ortaklık Payları6.830.545 104.405.253 2.889.312 10.621.650http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887342BIST