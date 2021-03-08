***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.03.2021 21:10
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
39.600.000 980.882 -2.247.776 5.774.555 5.666.104 99.495.139 60.254.587 209.523.491 48.690 209.572.181
Transferler
2.847.896 57.406.692 -60.254.587
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.625.338 5.891.808 112.926.270 117.192.740 5.868 117.198.608
Kar Payları
-7.920.000 -7.920.000 -7.920.000
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -3.873.114 11.666.363 8.514.000 148.981.832 112.926.270 318.796.233 54.558 318.850.791
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
39.600.000 980.882 -3.873.114 11.666.363 8.514.000 148.981.831 112.926.270 318.796.232 54.558 318.850.790
Transferler
2.663.131 110.263.139 -112.926.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.193 786.380 48.705.735 49.413.922 -132.957 49.280.965
Kar Payları
-26.484.313 -26.484.313 -26.484.313
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -3.951.307 12.452.743 11.177.131 232.760.657 48.705.735 341.725.841 -78.399 341.647.442
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.294.026 -117.178.479
Dönem Karı (Zararı)
48.572.778 112.932.138
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
48.572.778 112.932.138
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
33.079.804 85.169.589
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 34.131.561 28.295.311
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.350.550 525.421
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 700.660 1.040.705
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.649.890 -515.284
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.401.074 10.279.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.826.316 5.653.997
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.765.359 191.978
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.067.202 2.839.545
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-257.803 1.594.468
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.723.283 1.083.327
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -22.351.222 -20.787.107
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 27.047.981 21.984.049
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 -196.769 829.771
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 1.223.293 -943.386
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-892.709 58.567.418
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-36.901.591 -20.962.061
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -16.551.595 -27.277.902
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-20.349.996 6.315.841
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 16.325.378 6.762.765
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-57.742 617.420
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -57.742 617.420
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-126.063.925 -293.308.623
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
27.442.621 -104.057.458
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 27.442.621 -104.057.458
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.017.674 -220.030.660
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5,16 -83.017.674 -220.030.660
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -74.120.257 8.861.964
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -20.729.194 -9.780.650
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.934.439 36.875.426
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 20.934.439 36.875.426
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 6.928.725 549.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.502.585 -5.727.109
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5,15,25 -3.502.585 -5.727.109
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-44.411.343 -95.206.896
Ödenen Temettüler
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Kira Ödemeleri
0 0
Alınan Kira
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -6.186.696 -4.141.177
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -137.560 -60.418
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -7.558.427 -17.769.988
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-92.206.349 178.583.997
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
22,28 -84.746.819 229.486.556
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
189.782 898.884
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9,10 189.782 898.884
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.031.753 -72.569.049
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -19.782.398 -59.705.138
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -10.249.355 -12.863.911
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
22.382.441 20.767.606
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.569.048 59.049.255
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
527.107.589 355.117.352
Kredilerden Nakit Girişleri
28 527.107.589 355.117.352
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-521.348.643 -267.158.669
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
28 -521.348.643 -267.158.669
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.256.279 -6.404.584
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 2.096.469
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
-26.484.313 -7.920.000
Ödenen Faiz
-23.587.402 -16.681.313
Alınan Faiz
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-208.069.423 120.454.773
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
222.089.774 -4.817.176
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.020.351 115.637.597
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
229.500.020 113.862.423
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 243.520.371 229.500.020
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
31 243.520.371 229.531.239
Finansal Yatırımlar
223.803.132 121.671.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
223.803.132 121.671.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
28 223.803.132 121.671.518
Ticari Alacaklar
232.731.006 263.405.275
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 35.523.068 15.844.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 197.207.938 247.560.487
Diğer Alacaklar
312.832.530 224.369.988
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 309.246.462 222.148.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 3.586.068 2.221.197
Türev Araçlar
13.058.581 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 13.058.581 0
Stoklar
6 187.396.553 115.926.186
Peşin Ödenmiş Giderler
54.001.409 33.763.110
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 54.001.409 33.763.110
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 3.375.060
Diğer Dönen Varlıklar
19.334.724 14.371.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 19.334.724 14.371.861
ARA TOPLAM
1.286.678.306 1.006.414.237
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.286.678.306 1.006.414.237
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 833.200
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 833.200
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
28 0 833.200
Maddi Duran Varlıklar
150.076.955 145.002.638
Arazi ve Arsalar
8 38.619.627 30.836.524
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8 213.961 262.132
Binalar
8 49.494.351 48.856.090
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 50.522.716 47.305.753
Taşıtlar
8 100.858 174.050
Mobilya ve Demirbaşlar
8 8.238.297 8.230.015
Özel Maliyetler
8 79.505 322.330
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8 1.780.198 8.074.718
Diğer Maddi Duran Varlıklar
8 1.027.442 941.026
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 10.927.374 7.995.251
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.086.996 28.457.299
Şerefiye
11 383.655 383.655
Diğer Haklar
10 1.354.848 1.591.298
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
10 25.352.854 19.449.926
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.995.639 7.032.420
Peşin Ödenmiş Giderler
721.592 230.697
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 721.592 230.697
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.199.946 7.095.538
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
193.012.863 189.614.623
TOPLAM VARLIKLAR
1.479.691.169 1.196.028.860
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
108.277.497 41.701.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
108.277.497 41.701.579
Banka Kredileri
28 100.071.968 40.843.900
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 8.205.529 857.679
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
206.618.632 227.896.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
206.618.632 227.896.994
Banka Kredileri
28 206.618.632 227.896.994
Ticari Borçlar
223.290.984 202.553.314
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 376.960 1.139.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 222.914.024 201.413.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 8.456.679 11.183.303
Diğer Borçlar
4.878 40.416
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 4.878 40.416
Türev Araçlar
0 7.291.415
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 0 7.291.415
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.719.826 5.791.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 12.719.826 5.791.101
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 2.849.304 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.795.880 15.758.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.493.346 3.985.695
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 15.302.534 11.773.280
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.815.540 4.523.295
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 10.815.540 4.523.295
ARA TOPLAM
591.829.220 516.740.392
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
591.829.220 516.740.392
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
534.436.420 350.891.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
534.436.420 350.891.810
Banka Kredileri
28 532.021.666 342.918.429
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 2.414.754 7.973.381
Diğer Borçlar
11.454 11.451
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 11.454 11.451
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.766.633 9.534.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 11.766.633 9.534.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
546.214.507 360.437.677
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.138.043.727 877.178.069
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
341.725.841 318.796.233
Ödenmiş Sermaye
17 39.600.000 39.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.951.307 -3.873.114
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.951.307 -3.873.114
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.951.307 -3.873.114
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.452.743 11.666.363
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.452.743 11.666.363
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.177.131 8.514.000
Yasal Yedekler
17 11.177.131 8.514.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
232.760.657 148.981.832
Net Dönem Karı veya Zararı
48.705.735 112.926.270
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-78.399 54.558
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
341.647.442 318.850.791
TOPLAM KAYNAKLAR
1.479.691.169 1.196.028.860
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 978.280.732 1.035.061.928
Satışların Maliyeti
18 -752.509.182 -829.727.758
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
225.771.550 205.334.170
BRÜT KAR (ZARAR)
225.771.550 205.334.170
Genel Yönetim Giderleri
20 -36.609.317 -30.935.723
Pazarlama Giderleri
20 -69.398.321 -73.592.207
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -8.140.353 -5.957.188
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 56.715.425 76.491.297
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -92.537.687 -72.896.243
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.801.297 98.444.106
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 59.993.422 73.126.625
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -5.961.181 -9.814.022
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
129.833.538 161.756.709
Finansman Gelirleri
23 333.543.670 126.836.851
Finansman Giderleri
23 -398.479.052 -168.898.657
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.898.156 119.694.903
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.325.378 -6.762.765
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -10.407.731 -13.269.191
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -5.917.647 6.506.426
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
48.572.778 112.932.138
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.572.778 112.932.138
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-132.957 5.868
Ana Ortaklık Payları
48.705.735 112.926.270
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 26 1,22990000 2,85170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 26 1,22990000 2,85170000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25 -78.193 -1.625.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-100.248 -2.083.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.055 458.429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 22.055 458.429
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
786.380 5.891.808
Yabancı Para Çevrim Farkları
786.380 5.891.808
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
786.380 5.891.808
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
708.187 4.266.470
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.280.965 117.198.608
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-132.957 5.868
Ana Ortaklık Payları
49.413.922 117.192.740
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916342
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