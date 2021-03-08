***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.600.000 980.882 -2.247.776 5.774.555 5.666.104 99.495.139 60.254.587 209.523.491 48.690 209.572.181Transferler2.847.896 57.406.692 -60.254.587Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.625.338 5.891.808 112.926.270 117.192.740 5.868 117.198.608Kar Payları-7.920.000 -7.920.000 -7.920.000Dönem Sonu Bakiyeler39.600.000 980.882 -3.873.114 11.666.363 8.514.000 148.981.832 112.926.270 318.796.233 54.558 318.850.791Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.600.000 980.882 -3.873.114 11.666.363 8.514.000 148.981.831 112.926.270 318.796.232 54.558 318.850.790Transferler2.663.131 110.263.139 -112.926.270Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-78.193 786.380 48.705.735 49.413.922 -132.957 49.280.965Kar Payları-26.484.313 -26.484.313 -26.484.313Dönem Sonu Bakiyeler39.600.000 980.882 -3.951.307 12.452.743 11.177.131 232.760.657 48.705.735 341.725.841 -78.399 341.647.442Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-58.294.026 -117.178.479Dönem Karı (Zararı)48.572.778 112.932.138Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)48.572.778 112.932.138Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler33.079.804 85.169.589Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,10 34.131.561 28.295.311Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.350.550 525.421Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 700.660 1.040.705Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.649.890 -515.284Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.401.074 10.279.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.826.316 5.653.997Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.765.359 191.978Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.067.202 2.839.545Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-257.803 1.594.468Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler0 0Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.723.283 1.083.327Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -22.351.222 -20.787.107Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 27.047.981 21.984.049Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4 -196.769 829.771Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4 1.223.293 -943.386Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler0 0Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-892.709 58.567.418Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler0 0Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-36.901.591 -20.962.061İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 -16.551.595 -27.277.902Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-20.349.996 6.315.841Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler0 0İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 16.325.378 6.762.765Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-57.742 617.420Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -57.742 617.420Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-126.063.925 -293.308.623Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler27.442.621 -104.057.458İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 27.442.621 -104.057.458Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-83.017.674 -220.030.660İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5,16 -83.017.674 -220.030.660Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -74.120.257 8.861.964Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -20.729.194 -9.780.650Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.934.439 36.875.426İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 20.934.439 36.875.426Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 6.928.725 549.864İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.502.585 -5.727.109Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)5,15,25 -3.502.585 -5.727.109Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-44.411.343 -95.206.896Ödenen Temettüler0 0Alınan Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 0Kira Ödemeleri0 0Alınan Kira0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -6.186.696 -4.141.177Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler13 -137.560 -60.418Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -7.558.427 -17.769.988Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-92.206.349 178.583.997Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları22,28 -84.746.819 229.486.556Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri189.782 898.884Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8,9,10 189.782 898.884Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.031.753 -72.569.049Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -19.782.398 -59.705.138Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -10.249.355 -12.863.911Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları0 0Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Alınan Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz22.382.441 20.767.606Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-57.569.048 59.049.255Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri527.107.589 355.117.352Kredilerden Nakit Girişleri28 527.107.589 355.117.352İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri0 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-521.348.643 -267.158.669Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları28 -521.348.643 -267.158.669İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları0 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.256.279 -6.404.584Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 2.096.469Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Ödenen Temettüler-26.484.313 -7.920.000Ödenen Faiz-23.587.402 -16.681.313Alınan Faiz0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-208.069.423 120.454.773Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi222.089.774 -4.817.176NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.020.351 115.637.597DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ229.500.020 113.862.423DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31 243.520.371 229.500.020Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri31 243.520.371 229.531.239Finansal Yatırımlar223.803.132 121.671.518Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar223.803.132 121.671.518Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar28 223.803.132 121.671.518Ticari Alacaklar232.731.006 263.405.275İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 35.523.068 15.844.788İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 197.207.938 247.560.487Diğer Alacaklar312.832.530 224.369.988İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 309.246.462 222.148.791İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 3.586.068 2.221.197Türev Araçlar13.058.581 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar27 13.058.581 0Stoklar6 187.396.553 115.926.186Peşin Ödenmiş Giderler54.001.409 33.763.110İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 54.001.409 33.763.110Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 3.375.060Diğer Dönen Varlıklar19.334.724 14.371.861İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 19.334.724 14.371.861ARA TOPLAM1.286.678.306 1.006.414.237TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.286.678.306 1.006.414.237DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 833.200Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 833.200Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar28 0 833.200Maddi Duran Varlıklar150.076.955 145.002.638Arazi ve Arsalar8 38.619.627 30.836.524Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri8 213.961 262.132Binalar8 49.494.351 48.856.090Tesis, Makine ve Cihazlar8 50.522.716 47.305.753Taşıtlar8 100.858 174.050Mobilya ve Demirbaşlar8 8.238.297 8.230.015Özel Maliyetler8 79.505 322.330Yapılmakta Olan Yatırımlar8 1.780.198 8.074.718Diğer Maddi Duran Varlıklar8 1.027.442 941.026Kullanım Hakkı Varlıkları9 10.927.374 7.995.251Maddi Olmayan Duran Varlıklar30.086.996 28.457.299Şerefiye11 383.655 383.655Diğer Haklar10 1.354.848 1.591.298Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri10 25.352.854 19.449.926Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 2.995.639 7.032.420Peşin Ödenmiş Giderler721.592 230.697İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 721.592 230.697Ertelenmiş Vergi Varlığı25 1.199.946 7.095.538TOPLAM DURAN VARLIKLAR193.012.863 189.614.623TOPLAM VARLIKLAR1.479.691.169 1.196.028.860KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar108.277.497 41.701.579İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar108.277.497 41.701.579Banka Kredileri28 100.071.968 40.843.900Kiralama İşlemlerinden Borçlar28 8.205.529 857.679Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları206.618.632 227.896.994İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları206.618.632 227.896.994Banka Kredileri28 206.618.632 227.896.994Ticari Borçlar223.290.984 202.553.314İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 376.960 1.139.864İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 222.914.024 201.413.450Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 8.456.679 11.183.303Diğer Borçlar4.878 40.416İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 4.878 40.416Türev Araçlar0 7.291.415Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar27 0 7.291.415Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.719.826 5.791.101İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 12.719.826 5.791.101Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 2.849.304 0Kısa Vadeli Karşılıklar18.795.880 15.758.975Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.493.346 3.985.695Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 15.302.534 11.773.280Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.815.540 4.523.295İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 10.815.540 4.523.295ARA TOPLAM591.829.220 516.740.392TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER591.829.220 516.740.392UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar534.436.420 350.891.810İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar534.436.420 350.891.810Banka Kredileri28 532.021.666 342.918.429Kiralama İşlemlerinden Borçlar28 2.414.754 7.973.381Diğer Borçlar11.454 11.451İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 11.454 11.451Uzun Vadeli Karşılıklar11.766.633 9.534.416Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 11.766.633 9.534.416TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER546.214.507 360.437.677TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.138.043.727 877.178.069ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar341.725.841 318.796.233Ödenmiş Sermaye17 39.600.000 39.600.000Sermaye Düzeltme Farkları17 980.882 980.882Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.951.307 -3.873.114Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.951.307 -3.873.114Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.951.307 -3.873.114Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.452.743 11.666.363Yabancı Para Çevrim Farkları12.452.743 11.666.363Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.177.131 8.514.000Yasal Yedekler17 11.177.131 8.514.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları232.760.657 148.981.832Net Dönem Karı veya Zararı48.705.735 112.926.270Kontrol Gücü Olmayan Paylar-78.399 54.558TOPLAM ÖZKAYNAKLAR341.647.442 318.850.791TOPLAM KAYNAKLAR1.479.691.169 1.196.028.860Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 978.280.732 1.035.061.928Satışların Maliyeti18 -752.509.182 -829.727.758TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)225.771.550 205.334.170BRÜT KAR (ZARAR)225.771.550 205.334.170Genel Yönetim Giderleri20 -36.609.317 -30.935.723Pazarlama Giderleri20 -69.398.321 -73.592.207Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -8.140.353 -5.957.188Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 56.715.425 76.491.297Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -92.537.687 -72.896.243ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)75.801.297 98.444.106Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 59.993.422 73.126.625Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -5.961.181 -9.814.022FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)129.833.538 161.756.709Finansman Gelirleri23 333.543.670 126.836.851Finansman Giderleri23 -398.479.052 -168.898.657SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)64.898.156 119.694.903Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-16.325.378 -6.762.765Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -10.407.731 -13.269.191Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -5.917.647 6.506.426SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)48.572.778 112.932.138DÖNEM KARI (ZARARI)48.572.778 112.932.138Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-132.957 5.868Ana Ortaklık Payları48.705.735 112.926.270Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 26 1,22990000 2,85170000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 26 1,22990000 2,85170000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar25 -78.193 -1.625.338Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-100.248 -2.083.767Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22.055 458.429Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 22.055 458.429Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar786.380 5.891.808Yabancı Para Çevrim Farkları786.380 5.891.808Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)786.380 5.891.808DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)708.187 4.266.470TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)49.280.965 117.198.608Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-132.957 5.868Ana Ortaklık Payları49.413.922 117.192.740http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916342BIST