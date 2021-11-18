***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.600.000 980.882 -3.873.114 11.666.363 8.514.000 148.981.831 112.926.270 318.796.232 54.558 318.850.790Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler112.926.270 -112.926.270 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-81.373 498.948 6.412.970 6.830.545 -145.590 6.684.955Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları2.663.131 -29.147.444 -26.484.313 -26.484.313Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler39.600.000 980.882 -3.954.487 12.165.311 11.177.131 232.760.657 6.412.970 299.142.464 -91.032 299.051.432Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.600.000 980.882 0 -3.951.307 12.452.743 11.177.131 232.760.657 48.705.735 341.725.841 -78.399 341.647.442Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler48.705.735 -48.705.735 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)186.192.988 -871.192 7.622.365 52.182.942 245.127.103 -143.353 244.983.750Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı39.600.000 -39.600.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları302.000 -5.302.000 -5.000.000 -5.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler79.200.000 980.882 186.192.988 -4.822.499 20.075.108 11.479.131 236.564.392 52.182.942 581.852.944 -221.752 581.631.192Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-188.018.839 -104.063.630Dönem Karı (Zararı)65.810.890 6.267.380Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)65.810.890 6.267.380Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler161.301.365 197.786.812Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25.558.662 25.113.164Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.654 1.857.452Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 941.523 738.098Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -938.869 1.119.354Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.342.163 5.545.987Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.334.000 3.626.547Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 918.126 707.724Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 834.668 -967.156Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.255.369 2.178.872Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20.161.458 4.246.133Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -21.139.684 -15.110.533Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 39.904.933 17.492.175Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-190.385 -81.787Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri1.586.594 1.946.278Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler86.635.831 149.989.268Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.636.669 5.558.982Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-22.695.250 14.761.740Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 13.058.581 -9.202.758Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 27.266.473 5.558.580Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-29.207 -82.754Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-29.207 -82.754Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-375.885.612 -297.245.117Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-267.677.747 -134.994.031İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -267.677.747 -134.994.031Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.446.307 -89.288.294İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-30.446.307 -89.288.294Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 -91.664.054 -47.452.926Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)21.996.295 8.126.136Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.458.871 -31.648.630İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 25.458.871 -31.648.630Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.965.447 2.647.143İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-39.518.117 -4.634.515Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-39.518.117 -4.634.515Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-148.773.357 -93.190.925Ödenen Temettüler0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.738.632 -6.030.456Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler9 -842.519 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -36.664.331 -4.842.249YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.363.785 -115.369.389Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit ÇıkışlarıBaşka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-6.251.518 -102.319.176Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri141.809 207.513Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 141.809 207.513Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-34.393.760 -28.395.792Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -24.417.715 -20.739.208Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -9.976.045 -7.656.584Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz21.139.684 15.138.066FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI65.759.796 20.099.872Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri383.027.846 396.503.869Kredilerden Nakit Girişleri383.027.846 396.503.869Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-290.983.465 -332.582.150Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-290.983.465 -332.582.150Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.646.375 -3.502.378Türev Araçlardan Nakit GirişleriÖdenen Temettüler-5.000.000 -26.484.313Ödenen Faiz-13.638.210 -13.835.156Alınan FaizYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-141.622.828 -199.333.147Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi57.966.031 82.772.595NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-83.656.797 -116.560.552DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ243.520.371 229.500.020DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ159.863.574 112.939.468Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri159.863.574 243.520.371Finansal Yatırımlar237.933.885 223.803.132Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar237.933.885 223.803.132Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar18 237.933.885 223.803.132Ticari Alacaklar477.033.900 232.731.006İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 41.320.470 35.523.068İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 435.713.430 197.207.938Diğer Alacaklar357.214.965 312.832.530İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar352.719.556 309.246.462İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.495.409 3.586.068Türev Araçlar0 13.058.581Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 13.058.581Stoklar5 279.999.476 187.396.553Peşin Ödenmiş Giderler31.315.275 54.001.409İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler31.315.275 54.001.409Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarDiğer Dönen Varlıklar44.124.954 19.334.724İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar44.124.954 19.334.724ARA TOPLAM1.587.486.029 1.286.678.306TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.587.486.029 1.286.678.306DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal VarlıklarMaddi Duran Varlıklar388.811.766 150.076.955Arazi ve Arsalar6 169.636.885 38.619.627Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri6 4.120.247 213.961Binalar6 141.876.015 49.494.351Tesis, Makine ve Cihazlar6 61.495.060 50.522.716Taşıtlar6 85.532 100.858Mobilya ve Demirbaşlar6 9.118.215 8.238.297Özel Maliyetler6 52.076 79.505Yapılmakta Olan Yatırımlar6 1.063.278 1.780.198Diğer Maddi Duran Varlıklar6 1.364.458 1.027.442Kullanım Hakkı Varlıkları7 5.916.893 10.927.374Maddi Olmayan Duran Varlıklar34.061.748 30.086.996Şerefiye383.655 383.655Diğer Haklar8 1.119.901 1.354.848Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri8 22.987.571 25.352.854Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 9.570.621 2.995.639Peşin Ödenmiş Giderler1.411.431 721.592İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.411.431 721.592Ertelenmiş Vergi Varlığı16 0 1.199.946TOPLAM DURAN VARLIKLAR430.201.838 193.012.863TOPLAM VARLIKLAR2.017.687.867 1.479.691.169KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar183.269.075 108.277.497İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar183.269.075 108.277.497Banka Kredileri18 178.329.571 100.071.968Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 4.939.504 8.205.529Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları349.101.971 206.618.632İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları349.101.971 206.618.632Banka Kredileri18 349.101.971 206.618.632Ticari Borçlar248.559.470 223.290.984İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 1.356.810 376.960İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 247.202.660 222.914.024Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9.317.937 8.456.679Diğer Borçlar0 4.878İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 4.878Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.685.273 12.719.826İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.685.273 12.719.826Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 4.597.136 2.849.304Kısa Vadeli Karşılıklar26.135.714 18.795.880Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.973.111 3.493.346Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 21.162.603 15.302.534Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.853.209 10.815.540İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.853.209 10.815.540ARA TOPLAM848.519.785 591.829.220TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER848.519.785 591.829.220UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar550.957.052 534.436.420İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar550.957.052 534.436.420Banka Kredileri18 548.528.210 532.021.666Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 2.428.842 2.414.754Diğer Borçlar11.451 11.454İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11.451 11.454Uzun Vadeli Karşılıklar15.013.654 11.766.633Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.013.654 11.766.633Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21.554.733 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER587.536.890 546.214.507TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.436.056.675 1.138.043.727ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar581.852.944 341.725.841Ödenmiş Sermaye11 79.200.000 39.600.000Sermaye Düzeltme Farkları11 980.882 980.882Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)181.370.489 -3.951.307Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)181.370.489 -3.951.307Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)186.192.988Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.822.499 -3.951.307Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.075.108 12.452.743Yabancı Para Çevrim Farkları20.075.108 12.452.743Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.479.131 11.177.131Yasal Yedekler11 11.479.131 11.177.131Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları236.564.392 232.760.657Net Dönem Karı veya Zararı52.182.942 48.705.735Kontrol Gücü Olmayan Paylar-221.752 -78.399TOPLAM ÖZKAYNAKLAR581.631.192 341.647.442TOPLAM KAYNAKLAR2.017.687.867 1.479.691.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.171.349.078 746.177.239 275.908.240 262.874.820Satışların Maliyeti-971.130.143 -575.245.988 -239.344.541 -201.181.743TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)200.218.935 170.931.251 36.563.699 61.693.077BRÜT KAR (ZARAR)200.218.935 170.931.251 36.563.699 61.693.077Genel Yönetim Giderleri-31.373.371 -29.210.020 -11.306.024 -8.081.894Pazarlama Giderleri-67.613.931 -49.628.598 -23.628.374 -18.685.839Araştırma ve Geliştirme Giderleri-5.706.513 -6.096.762 -1.555.926 -2.017.911Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler141.602.684 18.996.906 32.475.801 2.739.632Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-105.037.842 -55.529.902 -29.324.522 -18.379.921ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)132.089.962 49.462.875 3.224.654 17.267.144Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 81.221.529 42.971.515 18.016.137 18.341.884Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 -31.193.247 -21.404.348 -17.805.635 -3.424.822FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)182.118.244 71.030.042 3.435.156 32.184.206Finansman Gelirleri185.167.329 233.243.562 74.618.853 117.927.444Finansman Giderleri14 -289.024.226 -292.447.644 -74.210.191 -145.815.351SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)78.261.347 11.825.960 3.843.818 4.296.299Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-26.221.758 -5.558.580 -8.359.579 -2.324.440Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -38.412.163 -7.528.777 -8.841.365 -2.738.612Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 12.190.405 1.970.197 481.786 414.172SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)52.039.589 6.267.380 -4.515.761 1.971.859DÖNEM KARI (ZARARI)52.039.589 6.267.380 -4.515.761 1.971.859Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-143.353 -145.590 80.560 -8.483Ana Ortaklık Payları52.182.942 6.412.970 -4.596.321 1.980.342Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 17 0,65890000 0,16190000 0,05800000 0,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 17 0,65890000 0,16190000 0,05800000 0,05000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar185.321.796 -81.373 186.367.541 493.151Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)221.398.298 221.398.298Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.131.418 -104.324 226.693 632.245Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-34.945.084 22.951 -35.257.450 -139.094Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri260.226 22.951 -52.140 -139.094Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-35.205.310 -35.205.310Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.622.365 498.948 1.129.721 415.819Yabancı Para Çevrim Farkları7.622.365 498.948 1.129.721 415.819DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)192.944.161 417.575 187.497.262 908.970TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)244.983.750 6.684.955 182.981.501 2.880.829Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-143.353 -145.590 80.560 -8.483Ana Ortaklık Payları245.127.103 6.830.545 182.900.941 2.889.312http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978545BIST