***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.600.000 980.882 -3.951.307 12.452.743 11.177.131 232.760.657 48.705.735 341.725.841 -78.399 341.647.442Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler302.000 48.403.735 -48.705.735 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.045.745 6.492.644 56.779.263 62.226.162 -223.913 62.002.249Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler39.600.000 980.882 -4.997.052 18.945.387 11.479.131 276.164.392 56.779.263 398.952.003 -302.312 398.649.691Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler79.200.000 980.882 189.322.012 -7.685.755 77.366.191 11.479.131 236.564.392 21.925.692 609.152.545 -465.471 608.687.074Transferler5.098.664 16.827.028 -21.925.692 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)654.146 104.261.802 53.394.904 158.310.852 917.937 159.228.789Kar Payları-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000Dönem Sonu Bakiyeler79.200.000 980.882 189.322.012 -7.031.609 181.627.993 16.577.795 248.391.420 53.394.904 762.463.397 452.466 762.915.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-380.907.295 -217.406.849Dönem Karı (Zararı)54.312.841 56.555.350Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)54.312.841 56.555.350Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler143.049.592 52.063.544Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7,8 27.713.579 17.710.490Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.320.776 1.158.292Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 1.891.997 1.268.808Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 428.779 -110.516Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24.678.482 13.594.648Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.823.506 7.456.738Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 271.990 545.870Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 6.635.699 2.360.498Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.947.287 3.231.542Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.291.376 322.833Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-19.405.253 -14.821.665Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20.334.322 12.918.534Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4 523.545 -1.573.560Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4 6.838.762 3.799.524Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-46.258.137 -2.924.632Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler85.895.689 4.357.680Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 62.252.393 -11.908.029Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23.643.296 16.265.709Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 40.437.095 17.862.179Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-29.268 -17.946Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -29.268 -17.946Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-527.697.162 -306.487.122Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-394.094.799 -391.311.333İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -394.094.799 -391.311.333Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-64.012.941 -43.179.176İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-64.012.941 -43.179.176Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 -418.615.483 -68.937.011Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)41.287.261 10.169.465Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler326.382.749 196.529.931İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 326.382.749 196.529.931Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6.266.284 11.091.869İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.910.233 -20.850.867Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-24.910.233 -20.850.867Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-330.334.729 -197.868.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-7.400.593 -4.247.495Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler9 -775.354 -505.411Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -42.396.619 -14.785.715YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-25.617.243 -62.382.659Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit ÇıkışlarıBaşka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-9.854.455 -51.545.918Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.488.499 126.949Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6,8 1.488.499 126.949Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.656.540 -25.785.355Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -26.698.412 -19.005.606Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -9.958.128 -6.779.749Alınan Faiz19.405.253 14.821.665FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.738.522 108.050.701Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri217.073.684 383.027.846Kredilerden Nakit Girişleri18 217.073.684 383.027.846Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-223.213.249 -259.954.753Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -223.213.249 -259.954.753Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -11.062.693 -4.532.605Ödenen Faiz-4.536.264 -10.489.787YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-428.263.060 -171.738.807Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi185.579.803 151.459.037NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-242.683.257 -20.279.770DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ578.830.539 243.520.371DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ336.147.282 223.240.601Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri336.147.282 578.830.539Finansal Yatırımlar292.887.652 345.285.590Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar292.887.652 345.285.590Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar18 292.887.652 345.285.590Ticari Alacaklar1.134.905.806 710.597.255İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 90.032.922 66.577.147İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.044.872.884 644.020.108Diğer Alacaklar9.991.427 58.477.209İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 6.389.344 54.489.063İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.602.083 3.988.146Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar5 811.087.985 392.901.281Peşin Ödenmiş Giderler85.211.409 124.117.880İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler85.211.409 124.117.880Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar152.487.140 72.164.880İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar152.487.140 72.164.880ARA TOPLAM2.822.718.701 2.282.374.634TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.822.718.701 2.282.374.634DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar0 0Diğer Alacaklar555.490.079 467.084.232İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 555.490.079 467.084.232Maddi Duran Varlıklar476.467.531 413.881.295Arazi ve Arsalar6 170.194.900 169.807.060Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri6 3.599.264 3.874.483Binalar6 204.210.854 148.935.573Tesis, Makine ve Cihazlar6 83.443.080 78.312.467Taşıtlar6 635.117 760.857Mobilya ve Demirbaşlar6 9.407.543 9.925.083Özel Maliyetler6 853.791 0Yapılmakta Olan Yatırımlar6 3.715.026 920.266Diğer Maddi Duran Varlıklar6 407.956 1.345.506Kullanım Hakkı Varlıkları7 14.097.426 18.426.770Maddi Olmayan Duran Varlıklar40.321.339 35.471.333Şerefiye383.655 383.655Diğer Haklar8 803.809 1.086.579Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri8 29.782.140 28.598.638Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 9.351.735 5.402.461Peşin Ödenmiş Giderler672.484 3.053.274İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler672.484 3.053.274Ertelenmiş Vergi Varlığı16 3.194.593 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.090.243.452 937.916.904TOPLAM VARLIKLAR3.912.962.153 3.220.291.538KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar616.049.696 277.641.522İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar616.049.696 277.641.522Banka Kredileri18 607.488.827 264.955.624Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 8.560.869 12.685.898Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları688.237.207 801.444.238İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları688.237.207 801.444.238Banka Kredileri18 688.237.207 801.444.238Ticari Borçlar878.599.284 551.692.990İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 2.746.489 1.309.267İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 875.852.795 550.383.723Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20.514.771 12.605.705Diğer Borçlar1.805.175 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.805.175 0Türev Araçlar29.455.838 5.812.542Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar29.455.838 5.812.542Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22.496.097 16.229.813İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22.496.097 16.229.813Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 37.778.253 25.641.597Kısa Vadeli Karşılıklar52.787.478 41.279.736Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10.715.118 11.978.103Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 42.072.360 29.301.633Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler39.232.700 16.058.118İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler39.232.700 16.058.118ARA TOPLAM2.386.956.499 1.748.406.261TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.386.956.499 1.748.406.261UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar737.265.337 833.202.562İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar737.265.337 833.202.562Banka Kredileri18 731.575.128 825.035.085Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 5.690.209 8.167.477Diğer Borçlar1.734.219 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.734.219 0Uzun Vadeli Karşılıklar24.090.235 19.253.878Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24.090.235 19.253.878Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 10.741.763TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER763.089.791 863.198.203TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.150.046.290 2.611.604.464ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar762.463.397 609.152.545Ödenmiş Sermaye11 79.200.000 79.200.000Sermaye Düzeltme Farkları11 980.882 980.882Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)182.290.403 181.636.257Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)182.290.403 181.636.257Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)189.322.012 189.322.012Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.031.609 -7.685.755Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)181.627.993 77.366.191Yabancı Para Çevrim Farkları181.627.993 77.366.191Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.577.795 11.479.131Yasal Yedekler11 16.577.795 11.479.131Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları248.391.420 236.564.392Net Dönem Karı veya Zararı53.394.904 21.925.692Kontrol Gücü Olmayan Paylar452.466 -465.471TOPLAM ÖZKAYNAKLAR762.915.863 608.687.074TOPLAM KAYNAKLAR3.912.962.153 3.220.291.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.578.392.722 895.440.838 952.324.202 551.442.232Satışların Maliyeti-1.244.997.071 -731.785.602 -771.549.193 -448.346.821TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)333.395.651 163.655.236 180.775.009 103.095.411BRÜT KAR (ZARAR)333.395.651 163.655.236 180.775.009 103.095.411Genel Yönetim Giderleri-38.008.509 -20.067.347 -20.348.016 -9.786.654Pazarlama Giderleri-79.440.439 -43.985.557 -41.968.835 -23.663.885Araştırma ve Geliştirme Giderleri-5.345.314 -4.150.587 -2.418.749 -1.964.789Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 270.167.543 109.126.883 171.387.305 40.542.110Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -233.757.162 -75.713.320 -173.417.299 -29.508.687ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)247.011.770 128.865.308 114.009.415 78.713.506Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 29.486.991 63.205.392 6.309.114 20.371.017Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -67.500.826 -13.387.612 -14.875.241 -5.471.534FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)208.997.935 178.683.088 105.443.288 93.612.989Finansman Gelirleri15 338.903.039 110.548.476 202.912.075 42.845.892Finansman Giderleri15 -453.151.038 -214.814.035 -199.502.227 -76.989.510SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)94.749.936 74.417.529 108.853.136 59.469.371Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-40.437.095 -17.862.179 -18.616.991 -22.563.637Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -54.533.275 -29.570.798 -30.962.077 -18.256.076Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 14.096.180 11.708.619 12.345.086 -4.307.561SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)54.312.841 56.555.350 90.236.145 36.905.734DÖNEM KARI (ZARARI)54.312.841 56.555.350 90.236.145 36.905.734Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar917.937 -223.913 -47.628 3.854Ana Ortaklık Payları53.394.904 56.779.263 90.283.773 36.901.880Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 17 0,67420000 1,43380000 1,13990000 0,93190000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 17 0,67420000 1,43380000 1,13990000 0,93190000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar654.146 -1.045.745 -195.030 502.765Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)849.541 -1.358.111 -253.285 652.941Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16 -195.395 312.366 58.255 -150.176Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -195.395 312.366 58.255 -150.176Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar104.261.802 6.492.644 85.862.557 4.895.925Yabancı Para Çevrim Farkları104.261.802 6.492.644 85.862.557 4.895.925DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)104.915.948 5.446.899 85.667.527 5.398.690TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)159.228.789 62.002.249 175.903.672 42.304.424Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar917.937 -223.913 -47.628 3.854Ana Ortaklık Payları158.310.852 62.226.162 175.951.300 42.300.570http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057258BIST