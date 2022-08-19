***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:32
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
39.600.000 980.882 -3.951.307 12.452.743 11.177.131 232.760.657 48.705.735 341.725.841 -78.399 341.647.442
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
302.000 48.403.735 -48.705.735 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.045.745 6.492.644 56.779.263 62.226.162 -223.913 62.002.249
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -4.997.052 18.945.387 11.479.131 276.164.392 56.779.263 398.952.003 -302.312 398.649.691
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
79.200.000 980.882 189.322.012 -7.685.755 77.366.191 11.479.131 236.564.392 21.925.692 609.152.545 -465.471 608.687.074
Transferler
5.098.664 16.827.028 -21.925.692 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
654.146 104.261.802 53.394.904 158.310.852 917.937 159.228.789
Kar Payları
-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
79.200.000 980.882 189.322.012 -7.031.609 181.627.993 16.577.795 248.391.420 53.394.904 762.463.397 452.466 762.915.863
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-380.907.295 -217.406.849
Dönem Karı (Zararı)
54.312.841 56.555.350
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
54.312.841 56.555.350
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
143.049.592 52.063.544
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8 27.713.579 17.710.490
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.320.776 1.158.292
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.891.997 1.268.808
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 428.779 -110.516
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.678.482 13.594.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.823.506 7.456.738
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 271.990 545.870
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 6.635.699 2.360.498
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.947.287 3.231.542
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.291.376 322.833
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-19.405.253 -14.821.665
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20.334.322 12.918.534
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 523.545 -1.573.560
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 6.838.762 3.799.524
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-46.258.137 -2.924.632
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
85.895.689 4.357.680
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 62.252.393 -11.908.029
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23.643.296 16.265.709
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 40.437.095 17.862.179
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.268 -17.946
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -29.268 -17.946
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-527.697.162 -306.487.122
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-394.094.799 -391.311.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -394.094.799 -391.311.333
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.012.941 -43.179.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-64.012.941 -43.179.176
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -418.615.483 -68.937.011
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
41.287.261 10.169.465
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
326.382.749 196.529.931
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 326.382.749 196.529.931
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.266.284 11.091.869
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.910.233 -20.850.867
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-24.910.233 -20.850.867
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-330.334.729 -197.868.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.400.593 -4.247.495
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -775.354 -505.411
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -42.396.619 -14.785.715
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.617.243 -62.382.659
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-9.854.455 -51.545.918
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.488.499 126.949
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6,8 1.488.499 126.949
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.656.540 -25.785.355
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -26.698.412 -19.005.606
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -9.958.128 -6.779.749
Alınan Faiz
19.405.253 14.821.665
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.738.522 108.050.701
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
217.073.684 383.027.846
Kredilerden Nakit Girişleri
18 217.073.684 383.027.846
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-223.213.249 -259.954.753
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -223.213.249 -259.954.753
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -11.062.693 -4.532.605
Ödenen Faiz
-4.536.264 -10.489.787
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-428.263.060 -171.738.807
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
185.579.803 151.459.037
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-242.683.257 -20.279.770
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
578.830.539 243.520.371
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
336.147.282 223.240.601
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
336.147.282 578.830.539
Finansal Yatırımlar
292.887.652 345.285.590
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
292.887.652 345.285.590
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
18 292.887.652 345.285.590
Ticari Alacaklar
1.134.905.806 710.597.255
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 90.032.922 66.577.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.044.872.884 644.020.108
Diğer Alacaklar
9.991.427 58.477.209
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 6.389.344 54.489.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.602.083 3.988.146
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
5 811.087.985 392.901.281
Peşin Ödenmiş Giderler
85.211.409 124.117.880
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
85.211.409 124.117.880
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
152.487.140 72.164.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
152.487.140 72.164.880
ARA TOPLAM
2.822.718.701 2.282.374.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.822.718.701 2.282.374.634
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Alacaklar
555.490.079 467.084.232
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 555.490.079 467.084.232
Maddi Duran Varlıklar
476.467.531 413.881.295
Arazi ve Arsalar
6 170.194.900 169.807.060
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6 3.599.264 3.874.483
Binalar
6 204.210.854 148.935.573
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 83.443.080 78.312.467
Taşıtlar
6 635.117 760.857
Mobilya ve Demirbaşlar
6 9.407.543 9.925.083
Özel Maliyetler
6 853.791 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6 3.715.026 920.266
Diğer Maddi Duran Varlıklar
6 407.956 1.345.506
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 14.097.426 18.426.770
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.321.339 35.471.333
Şerefiye
383.655 383.655
Diğer Haklar
8 803.809 1.086.579
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
8 29.782.140 28.598.638
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 9.351.735 5.402.461
Peşin Ödenmiş Giderler
672.484 3.053.274
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
672.484 3.053.274
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 3.194.593 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.090.243.452 937.916.904
TOPLAM VARLIKLAR
3.912.962.153 3.220.291.538
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
616.049.696 277.641.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
616.049.696 277.641.522
Banka Kredileri
18 607.488.827 264.955.624
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 8.560.869 12.685.898
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
688.237.207 801.444.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
688.237.207 801.444.238
Banka Kredileri
18 688.237.207 801.444.238
Ticari Borçlar
878.599.284 551.692.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 2.746.489 1.309.267
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 875.852.795 550.383.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20.514.771 12.605.705
Diğer Borçlar
1.805.175 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.805.175 0
Türev Araçlar
29.455.838 5.812.542
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
29.455.838 5.812.542
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.496.097 16.229.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.496.097 16.229.813
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 37.778.253 25.641.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
52.787.478 41.279.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10.715.118 11.978.103
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 42.072.360 29.301.633
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
39.232.700 16.058.118
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
39.232.700 16.058.118
ARA TOPLAM
2.386.956.499 1.748.406.261
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.386.956.499 1.748.406.261
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
737.265.337 833.202.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
737.265.337 833.202.562
Banka Kredileri
18 731.575.128 825.035.085
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 5.690.209 8.167.477
Diğer Borçlar
1.734.219 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.734.219 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.090.235 19.253.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24.090.235 19.253.878
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 10.741.763
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
763.089.791 863.198.203
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.150.046.290 2.611.604.464
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
762.463.397 609.152.545
Ödenmiş Sermaye
11 79.200.000 79.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
182.290.403 181.636.257
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
182.290.403 181.636.257
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
189.322.012 189.322.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.031.609 -7.685.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
181.627.993 77.366.191
Yabancı Para Çevrim Farkları
181.627.993 77.366.191
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.577.795 11.479.131
Yasal Yedekler
11 16.577.795 11.479.131
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
248.391.420 236.564.392
Net Dönem Karı veya Zararı
53.394.904 21.925.692
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
452.466 -465.471
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
762.915.863 608.687.074
TOPLAM KAYNAKLAR
3.912.962.153 3.220.291.538
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 1.578.392.722 895.440.838 952.324.202 551.442.232
Satışların Maliyeti
-1.244.997.071 -731.785.602 -771.549.193 -448.346.821
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
333.395.651 163.655.236 180.775.009 103.095.411
BRÜT KAR (ZARAR)
333.395.651 163.655.236 180.775.009 103.095.411
Genel Yönetim Giderleri
-38.008.509 -20.067.347 -20.348.016 -9.786.654
Pazarlama Giderleri
-79.440.439 -43.985.557 -41.968.835 -23.663.885
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.345.314 -4.150.587 -2.418.749 -1.964.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 270.167.543 109.126.883 171.387.305 40.542.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -233.757.162 -75.713.320 -173.417.299 -29.508.687
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
247.011.770 128.865.308 114.009.415 78.713.506
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 29.486.991 63.205.392 6.309.114 20.371.017
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -67.500.826 -13.387.612 -14.875.241 -5.471.534
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
208.997.935 178.683.088 105.443.288 93.612.989
Finansman Gelirleri
15 338.903.039 110.548.476 202.912.075 42.845.892
Finansman Giderleri
15 -453.151.038 -214.814.035 -199.502.227 -76.989.510
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
94.749.936 74.417.529 108.853.136 59.469.371
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-40.437.095 -17.862.179 -18.616.991 -22.563.637
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -54.533.275 -29.570.798 -30.962.077 -18.256.076
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 14.096.180 11.708.619 12.345.086 -4.307.561
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
54.312.841 56.555.350 90.236.145 36.905.734
DÖNEM KARI (ZARARI)
54.312.841 56.555.350 90.236.145 36.905.734
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
917.937 -223.913 -47.628 3.854
Ana Ortaklık Payları
53.394.904 56.779.263 90.283.773 36.901.880
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 17 0,67420000 1,43380000 1,13990000 0,93190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 17 0,67420000 1,43380000 1,13990000 0,93190000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
654.146 -1.045.745 -195.030 502.765
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
849.541 -1.358.111 -253.285 652.941
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 -195.395 312.366 58.255 -150.176
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -195.395 312.366 58.255 -150.176
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
104.261.802 6.492.644 85.862.557 4.895.925
Yabancı Para Çevrim Farkları
104.261.802 6.492.644 85.862.557 4.895.925
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
104.915.948 5.446.899 85.667.527 5.398.690
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.228.789 62.002.249 175.903.672 42.304.424
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
917.937 -223.913 -47.628 3.854
Ana Ortaklık Payları
158.310.852 62.226.162 175.951.300 42.300.570
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057258
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