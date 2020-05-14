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***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.05.2020 20:28
GÜNCEL HABERLER



***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 06.05.2020
Genel Kurul Tarihi 05.06.2020
Genel Kurul Saati 09:15
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir MANİSA
İlçe YUNUSEMRE
Adres Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 - 5 Haziran 2020 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 10. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti
4 - Yönetim Kurulunun 2019 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı
5 - Dilekler ve kapanış
Ek Açıklamalar
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
A,B,C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurulları Toplantı Gündemi
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. 5 Haziran 2020 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 10. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti
4. Yönetim Kurulunun 2019 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı
5. Dilekler ve kapanış





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845134


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Frank 7,0806 7,1232 % -0,90  
Riyal 1,8369 1,8461 % -0,76  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.731 13,93  
Altın Gr. 385 385 0,23  
Cumhuriyet 2.476 2.520 1,80  
Tam 2.548 2.586 1,90  
Yarım 1.244 1.264 0,90  
Çeyrek 622 632 0,50  
Gümüş.Ons 15,79 15,82 0,23  
Gümüş Gr. 3,52 3,52 0,03  
B. Petrol 31,00 31,00 1,81  
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