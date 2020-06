***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi C Grubu İmtiyazlı Olağan Genel Kurulu 09.06.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri C GrubuKarar Tarihi 06.05.2020Genel Kurul Tarihi 05.06.2020Genel Kurul Saati 09:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.06.2020Ülke TürkiyeŞehir MANİSAİlçe YUNUSEMREAdres Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – TürkiyeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi3 - 5 Haziran 2020 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 10. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti4 - Yönetim Kurulunun 2019 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı5 - Dilekler ve kapanışGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİToplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn. Esra Işın Tiryaki, tutanak yazmanı Sn. Kerime Manav teklif edildiler.Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Esra Işın Tiryaki, tutanak yazmanı Sn. Kerime Manav oybirliği ile seçildiler.02. GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİGenel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.03. 5 HAZİRAN 2020 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 10. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.Şirketin Yönetim Kurulu ÜyeliklerineC Grubu paysahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği aday,• Sayın Reha HaznedaroğluBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.Yapılan oylama sonucunda teklif edilen aday Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.04. YÖNETİM KURULU'NUN 2018 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI.Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2019 yılı net dağıtılabilir dönem karı 105.956.673,11- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 120.688.319,94 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 105.979.643,12- TL'dir.Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 26.484.312,82- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 77.021.929,01-TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunu Olağan Genel Kurul'un onayına sunmuştur.Yapılan Oylama sonucunda,Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2019 yılı net dağıtılabilir dönem karı 105.956.673,11- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 120.688.319,94 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 105.979.643,12-TL'dir.Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 26.484.312,82- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 77.021.929,01-TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 09.06.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 Yılı C Grubu Genel Kurul Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2019 Yılı C Grubu Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarKlimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiA,B,C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurulları Toplantı Gündemi1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi3. 5 Haziran 2020 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 10. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti4. Yönetim Kurulunun 2019 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı5. Dilekler ve kapanış