BIST En Aktif Hisseler14:31
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|16,6654
|16,6875
|% 0,30
|Euro
|17,3253
|17,3608
|% -0,15
|Sterlin
|20,1079
|20,2088
|% -0,04
|Frank
|17,3260
|17,4304
|% -0,20
|Riyal
|4,4285
|4,4507
|% 0,13
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-6,61
|Altın Gr.
|969
|970
|-3,40
|Cumhuriyet
|6.475
|6.573
|-26,00
|Tam
|6.479
|6.572
|-69,00
|Yarım
|3.171
|3.213
|-34,00
|Çeyrek
|1.589
|1.606
|-17,00
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,50
|-0,27
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,96
|-0,15
|B. Petrol
|112
|112
|-0,58
Seans Raporu 14:31
- 14:46TRGYO Yüzde -4.47 oranında düşüşle 7.91 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 451, 147 adet işlem
- 14:45COSMO Yüzde -4.68 oranında düşüşle 11.00 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 287 adet işlem
- 14:44AGHOL Yüzde -4.42 oranında düşüşle 46.76 lira fiyatla işlem gören hissede 856, 931 adet işlem
- 14:43KNFRT Yüzde -5.43 oranında düşüşle 6.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 126, 816 adet işlem
- 14:42XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 43 kaybederek (% -1.13 ) 2, 574