***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.04.2023 18:53
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri C Grubu
Karar Tarihi 24.04.2023
Genel Kurul Tarihi 18.05.2023
Genel Kurul Saati 09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir MANİSA
İlçe YUNUSEMRE
Adres Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 - 18 Mayıs 2023 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti
4 - Yönetim Kurulunun 2022 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı
5 - Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Klmsn İlan Metni 18 Mayıs 2023 Genel Kurulu.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI OLAĞAN TOPLANTI ÇAĞRISI
Şirketimizin A Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat: 09:00'da, B Grubu Pay
Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat 09:15'de, C Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel
Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat: 09:30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak
üzere Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre /
MANİSA – Türkiye Şirket adresinde toplanacaktır.
Sayın imtiyazlı A, B, C Grubu Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. 18 Mayıs 2023 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin
11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti
4. Yönetim Kurulunun 2022 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı
5. Dilekler ve kapanış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140957
BIST