***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteMesir Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 Yılı 4.dönem Geçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi 4. Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ibraz ettiği gelir tablosu ekte sunulmuş olup,söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819718BIST