***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı DağıtımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 14.05.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.06.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni A,B,C Grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj söz konusu değildir. D Grubu için hesaplama yapılırken pay dağılımın mükellefiyet durumu bilinmediğinden tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010 Peşin 0,6687957 66,87957 0 0,6687957 66,87957B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028 Peşin 0,6687957 66,87957 0 0,6687957 66,87957C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036 Peşin 0,6687957 66,87957 0 0,6687957 66,87957D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 Peşin 0,6687957 66,87957 15 0,5684763 56,84763Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036 0 0D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2019 yılı net dağıtılabilir dönem karı 105.956.673,11- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 120.688.319,94 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 105.979.643,12- TL'dir.Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 26.484.312,82- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 77.021.929,01-TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunu Olağan Genel Kurul'un onayına sunmuştur.Yapılan Oylama sonucunda,Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2019 yılı net dağıtılabilir dönem karı 105.956.673,11- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 120.688.319,94 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 105.979.643,12-TL'dir.Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 26.484.312,82- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 77.021.929,01-TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 39.600.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.707.300,11* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 112.932.138 133.760.571,064. Vergiler ( - ) 6.762.765 12.859.551,235. Net Dönem Kârı 106.169.373 120.901.019,836. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 212.699,89 212.699,898. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 105.956.673,11 120.688.319,94Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 22.970,01 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 105.979.643,12 120.688.319,9411. Ortaklara Birinci Kâr Payı 26.484.312,82 1.980.000* Nakit 26.484.312,82 1.980.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 24.504.312,8216. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.450.431,28 2.450.431,2817. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 77.021.929,01 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 137.700.396,51Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 11.522.714,3 0 10,87 0,6687957 66,87957B Grubu 2.317.377,37 0 2,19 0,6687957 66,87957C Grubu 2.317.377,37 0 2,19 0,6687957 66,87957D Grubu 8.777.817,2 0 8,28 0,5684428 56,84428TOPLAM 24.935.377,78 0 23,53 0,6296813 62,96813Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2019 yılı net dağıtılabilir dönem karı 105.956.673,11- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 120.688.319,94 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 105.979.643,12- TL'dir.Şirket Yönetim Kurulu hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 26.484.312,82- TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 77.021.929,01-TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunu Olağan Genel Kurul'un onayına sunacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849482BIST