***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.04.2023 18:50
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanın artırılmasına ilişkin ana sözleşme tadili SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 14.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.04.2023
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz kayıtlı sermaye tavan tutarımızın 2023-2027 yılları arasında beş (5) yıl süreyle geçerli olmak üzere 100.000.000,00-(yüzmilyon) TL'den 350.000.000,00- (üçyüzellimilyon) TL'ye artırılmasına, bu amaçla Esas (Ana) Sözleşmemizin Sermaye başlıklı 7. maddesinin ilk olağan genel kurulda onaylanmak üzere tadiline ve Sermaye Piyasası Kurumuna başvurulmasına karar vermiştir.
SPK'ya yapılan 14.04.2023 tarihli başvurumuz 25.04.2023 tarihinde onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana sozlesme tadil metni SPK Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140955
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.881
18:0519,4255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0221
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0682
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,2958
18:051.242,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.242,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|537,90
|115.441.437
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|16.154.503
|% 10,00
|
|BURCE
|71,50
|150.321.883
|% 10,00
|
|IHAAS
|157,60
|35.499.482
|% 9,98
|
|ISDMR
|33,10
|508.671.264
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|426.176.712
|% -9,98
|
|BRSAN
|139,10
|463.571.284
|% -9,97
|
|SARKY
|32,86
|44.614.168
|% -9,97
|
|FENER
|50,75
|335.738.184
|% -9,94
|
|LIDER
|88,90
|41.423.190
|% -9,79
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|THYAO
|133,70
|3.277.769.028
|% -1,91
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|EKGYO
|6,42
|943.889.114
|% -3,60
|
|ISCTR
|11,43
|1.372.255.991
|% -2,64
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4186
|19,4317
|% 0,15
|
|Euro
|21,3053
|21,3243
|% -0,34
|
|Sterlin
|24,0082
|24,1287
|% -0,60
|
|Frank
|21,6853
|21,8160
|% -0,41
|
|Riyal
|5,1625
|5,1884
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|0,58
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|1,47
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.048
|9.252
|60,00
|
|Yarım
|4.419
|4.517
|23,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.272
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|15,41
|15,42
|-0,28
|
|B. Petrol
|80,50
|80,50
|-2,04
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TCELL, TOASO
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 33 kaybederek (% -2.20 ) 4, 407
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, YAYLA, ISDMR, KRGYO, BURCE, OSMEN
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IMASM, FENER, BRSAN