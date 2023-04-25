***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanın artırılmasına ilişkin ana sözleşme tadili SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 14.04.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.04.2023Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz kayıtlı sermaye tavan tutarımızın 2023-2027 yılları arasında beş (5) yıl süreyle geçerli olmak üzere 100.000.000,00-(yüzmilyon) TL'den 350.000.000,00- (üçyüzellimilyon) TL'ye artırılmasına, bu amaçla Esas (Ana) Sözleşmemizin Sermaye başlıklı 7. maddesinin ilk olağan genel kurulda onaylanmak üzere tadiline ve Sermaye Piyasası Kurumuna başvurulmasına karar vermiştir.SPK'ya yapılan 14.04.2023 tarihli başvurumuz 25.04.2023 tarihinde onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana sozlesme tadil metni SPK Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140955BIST