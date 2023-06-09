***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.06.2023 20:23
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ana Sözleşme Tadil Metninin Tescili Bildirimidir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 14.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.05.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirket kayıtlı sermaye tavan tutarımızın 2023-2027 yılları arasında beş (5) yıl süreyle geçerli olmak üzere 100.000.000,00-(yüzmilyon) TL'den 350.000.000,00- (üçyüzellimilyon) TL'ye artırılmasına ilişkin olarak, Şirket Esas (Ana) Sözleşmenin Sermaye başlıklı 7. maddesinin tadili, SPK ve Bakanlık onaylarının alınmasının ardından, 18.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır.
Ana Sözleşme Tadil Metni 09.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana sozlesme tadil metni SPK Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157872
BIST