***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıyokturGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıyoktur1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030972Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGenel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036810Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler ilgili maddede belirtilen sınırların altında kalmaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıhttps://www.klimasan.com.tr/tr/bilgilendirme-politikasiBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036810Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası : Madde 19.1Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgihttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/10368101.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıMetalfrio Soğutma San Tic A.Ş. (A)-68,4%,(B)-13,76%,(C)-13,76%En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 68,751.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmediğinden ilgili esas sözleşme maddesi bulunmamaktadır.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.klimasan.com.tr/tr/bilgilendirme-politikasiYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metnihttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036810Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036812Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı10/06/2022 % 68,75 % 0 % 68,75 https://www.klimasan.com.tr/tr/genel-kurul-bilgileri-2021 https://www.klimasan.com.tr/tr/genel-kurul-bilgileri-2021 Madde 15 41 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036810http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040422BIST