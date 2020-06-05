***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
05.06.2020 17:29
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Marcelo Faria De Lima (Yönetim Kurulu Başkanı),Pedro Guerra(Yönetim Kurulu Başkan Vekili),İsmail Selim Hamamcıoğlu(YK üyesi),Mert Engindeniz(YK üyesi),Ayşe Güçlü Onur(YK üyesi),Reha Haznedaroğlu(YK üyesi)
İcra başkanı / genel müdürün adı
Petros Diamantides
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Şirket Yönetim kurulu 1 kadın üye ile temsil edilmektedir. Kadın üye oranı 1/6 ve "%16,7" dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849543
BIST
17:16110.287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 749,68
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:166,7872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0344
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7872
En Düşük
6,7351
17:167,6681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0102
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:16366,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -5,53
|Açılış
|: 366,32
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
365,80
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|4.856.409
|% 10,00
|
|MAALT
|79,75
|41.358.856
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|276.416
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.529.428
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|16.634.022
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,27
|7.588.519
|% -7,10
|
|GARAN
|8,24
|1.215.054.941
|% 1,23
|
|THYAO
|12,73
|792.130.270
|% 1,11
|
|TUPRS
|89,60
|492.649.920
|% 3,52
|
|ASELS
|31,90
|392.092.312
|% 0,69
|
|PETKM
|3,79
|382.317.668
|% -1,81
|
|GARAN
|8,24
|1.215.054.941
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,65
|243.328.180
|% -0,60
|
|PETKM
|3,79
|382.317.668
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,34
|123.083.599
|% -0,74
|
|CEMAS
|1,24
|112.685.479
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5697
|8,6127
|% 1,06
|
|Frank
|7,0015
|7,0437
|% -0,52
|
|Riyal
|1,7997
|1,8087
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|-33,87
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|2.382
|2.412
|-35,40
|
|Tam
|2.452
|2.479
|-40,10
|
|Yarım
|1.196
|1.212
|-17,70
|
|Çeyrek
|598
|606
|-8,90
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,36
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|2,08
|