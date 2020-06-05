***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıBütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiMarcelo Faria De Lima (Yönetim Kurulu Başkanı),Pedro Guerra(Yönetim Kurulu Başkan Vekili),İsmail Selim Hamamcıoğlu(YK üyesi),Mert Engindeniz(YK üyesi),Ayşe Güçlü Onur(YK üyesi),Reha Haznedaroğlu(YK üyesi)İcra başkanı / genel müdürün adıPetros DiamantidesKadın üyelerin sayısı ve oranıŞirket Yönetim kurulu 1 kadın üye ile temsil edilmektedir. Kadın üye oranı 1/6 ve "%16,7" dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849543BIST