***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
30.06.2022 17:30
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Marcelo Faria De Lima (Yönetim Kurulu Başkanı), İsmail Selim Hamamcıoğlu(Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Pedro Guerra(YK üyesi), Joaquim Saldanha e Souza(YK üyesi),Ayşe Güçlü Onur(YK üyesi),Reha Haznedaroğlu(YK üyesi)
Yönetim kurulu başkanının adı
Marcelo Faria De Lima
İcra başkanı / genel müdürün adı
Alper Erol
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Şirket Yönetim kurulu 1 kadın üye ile temsil edilmektedir. Kadın üye oranı 1/6 ve "%16,7" dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040424
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,40
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
18:0516,7067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0685
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
18:0517,5023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1146
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5206
En Düşük
17,2330
18:05971,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,69
|Açılış
|: 971,30
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6955
|16,7067
|% 0,41
|
|Euro
|17,4817
|17,5023
|% 0,66
|
|Sterlin
|20,2321
|20,3336
|% 0,57
|
|Frank
|17,4128
|17,5177
|% 0,30
|
|Riyal
|4,4372
|4,4594
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-5,59
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.468
|6.583
|-58,00
|
|Yarım
|3.166
|3.219
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.609
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,40
|20,43
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|-0,16
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,58
|