***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiMarcelo Faria De Lima (Yönetim Kurulu Başkanı), İsmail Selim Hamamcıoğlu(Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Pedro Guerra(YK üyesi), Joaquim Saldanha e Souza(YK üyesi),Ayşe Güçlü Onur(YK üyesi),Reha Haznedaroğlu(YK üyesi)Yönetim kurulu başkanının adıMarcelo Faria De Limaİcra başkanı / genel müdürün adıAlper ErolKadın üyelerin sayısı ve oranıŞirket Yönetim kurulu 1 kadın üye ile temsil edilmektedir. Kadın üye oranı 1/6 ve "%16,7" dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040424BIST