***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
30.06.2022 17:38
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 2 2
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 2 2
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 67,67 1 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040429
BIST
17:552.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,41
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
17:5516,7083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0701
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
17:5517,4721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0844
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5157
En Düşük
17,2330
17:55970,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,23
|Açılış
|: 970,77
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler17:55
|BMSCH
|10,89
|120.644.953
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.162.062
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|103.349.195
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,01
|224.424.003
|% 7,77
|
|LIDFA
|11,34
|31.246.344
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.868.829
|% -9,98
|
|BERA
|14,55
|610.667.338
|% -8,55
|
|ULUSE
|206,00
|20.737.288
|% -7,50
|
|ORCAY
|16,99
|155.876.930
|% -7,41
|
|THYAO
|46,52
|4.936.670.453
|% 0,74
|
|SISE
|21,46
|3.313.654.602
|% 3,77
|
|EREGL
|26,98
|1.679.761.078
|% 1,66
|
|ASELS
|22,96
|1.324.238.098
|% 1,23
|
|KRDMD
|11,30
|1.267.782.870
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,63
|1.101.429.681
|% 3,95
|
|YKBNK
|4,32
|808.419.557
|% 0,70
|
|TSKB
|2,00
|344.627.643
|% -0,99
|
|ODAS
|2,89
|486.714.116
|% -0,34
|
|SISE
|21,46
|3.313.654.602
|% 3,77
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-9,79
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-3,65
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.457
|6.572
|-69,00
|
|Yarım
|3.161
|3.213
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.607
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,28
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,86
|-0,26
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,97
|