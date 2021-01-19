***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün E-24469702-401.02-2230917 sayılı yazısıyla, yatırım teşvik belgemizin tutarı 49.000.000 Türk Lirasından 67.600.000 Türk Lirasına çıkarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903353BIST