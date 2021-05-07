***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Alper Erol, Şirketimiz Mali İşler Direktörlüğü görevinden ayrılan Sayın Arif Kaan Sümer'in yerine 07.05.2021 tarihinden itibaren Şirketimiz Mali İşler Direktörü olarak geçici olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935376BIST