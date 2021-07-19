***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin % 99,9 oranındaki hissesine sahip olduğu "P.O. Box 84, Schertz, Texas ABD 78154" adresinde mukim bir şirket olan Klimasan North America LLC'nin kurulması işlemleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951641BIST