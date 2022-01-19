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***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.01.2022 18:15
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Sayın Kerime Manav'ın Şirketimizden ayrılması nedeniyle yerine 18.01.2022 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Sayın Elif Turak atanmıştır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995206


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