***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. maddesinin 7. fıkrası uyarınca altmışar günlük sürelerle yapılması istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.19.12.2023 tarihinde Şirketimiz Klimasan AŞ'nin dolaylı hakim hissedarı olan Brezilya'da yerleşik METALFRIO SOLUTIONS SA'nın sermaye artırımı ile ilgili açıklamamızla ilgili olarak tarafımıza ulaşmış yeni bir bilgi bulunmamaktadır.Konuyla ilgili gelişmeler olması halinde Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri kapsamında kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250613BIST