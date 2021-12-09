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***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

09.12.2021 18:39
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Bildirimi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Piyasalarda olağandışı gelişmelerin olması halinde, olumsuz etkisinin asgariye indirilmesi ve/veya şirketin TL olarak tuttuğu nakit fazlasını değerlendirmek.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 792.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/maddesi uyarınca toplanarak,
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına uygun olarak piyasalarda olağandışı gelişmelerin olması halinde, olumsuz etkisinin asgariye indirilmesi ve/veya şirketin Türk Lirası olarak tuttuğu nakit fazlasını değerlendirmek amacıyla, borsada işlem gören kendi paylarının (KLMSN) geri alımının yapılabilmesine
2. Geri alıma konu edilecek paylarının nominal değeri, daha önceki alımlar dahil şirket ödenmiş sermayesinin %10'unu (7.920.000-TL / 792.000.000 adet) aşamamasına ve pay alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının ise 20.000.000-TL olarak belirlenmesine
3. Belirlenen limitler dahilindeki geri alım işlemlerinin yerine getirilmesi için Mali İşler Direktörü Kadir Çağrı Çetin ve Genel Müdür Alper Erol'un yetkili kılınmasına,
4.Geri Alım Programının, bu Yönetim Kurulu kararımız uyarınca uygulanmasına, bilahare yapılacak ilk genel kurulda Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesine,
5- Şirket Yönetim Kurulumuzun bu kararı alırken herhangi bir fiyat hedefi ve beklentisi olmadığı hususunun kamu ile paylaşılmasına
6. 12.11.2018 tarihinde başlatılmış olan geri alım programının üç (3) yıllık yasal süresi dolmuş olduğundan bu hususta da kamuyu bilgilendirme platformunda açıklama yapılmasına
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982523


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