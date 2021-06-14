***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye ArtırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 39.600.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 79.200.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010 17.229.047,616 17.229.047,616 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028 3.465.000 3.465.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028 NâmaC Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036 3.465.000 3.465.000,000 100,00000 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036 NâmaD Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 15.440.952,384 15.440.952,384 100,00000 D Grubu D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 39.600.000 39.600.000,000 100,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarKonunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.06.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi uyarınca,1. Kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,00- TL, çıkarılmış sermayesi 39.600.000,00- TL olan şirketimizin, çıkarılmış sermayesinin bedelsiz olarak 39.600.000,00-TL artırılarak 79.200.000,00-TL'ye çıkarılmasına,2. Artırılan sermayenin 39.600.000,00- TL'sinin 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından karşılanmasına,3. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesine,4. İşbu tadillerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu izinlerinin alınmasına, onayların alınmasını müteakiben tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesine,5. Kamuyu Aydınlatma Platformunda gerekli açıklamaların yapılmasına,karar vermiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942246BIST